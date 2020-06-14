Финансы
Экономика сегодняРубль продолжит укрепляться на фоне слабеющей экономики США
Американская экономика продолжает слабеть после публикации прогноза Федеральной резервной системы (ФРС). При этом российские ценные бумаги остаются популярным способом инвестировать накопления, сообщил эксперт Арсений Дадашев.
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Общество
В Петербурге продлили запрет на посещение городских лесов
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 09:30 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне аномально жаркой для региона погоды решили продлить запрет на посещение городских лесов, лесопарковых зон и особо охраняемых природных территорий по 5 июля 2020 года.
REGNUM 02:30
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Происшествия
В Калининграде выявили ещё 40 случаев коронавируса
За сутки в регионе зарегистрировали 40 случаев коронавируса. Общее число инфицированных достигло 2112.
Калининград.Ru 03:45
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Общество
Эфиопия не слушает Египет, которому грозит засуха из-за ГЭС на Ниле
С 2012 года Эфиопия строит крупнейшую в Африке ГЭС на Голубом Ниле, который течет через Судан и Египет, и собирается начать заполнять плотину еще до окончания строительства гидроэлектростанции — с июля.
Евразия Daily 12 июня в 05:31
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек
Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8246, до 537 210, суточный прирост снизился до 1,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:46
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26
Общество
Египет откроет авиасообщение с 1 июля
Глава министерства гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба отметил, что данная мера вступит в силу с 1 июля.
Газета.Ru вчера в 12:40
Здоровье
Стало известно, когда в регионе возобновят плановую госпитализацию
Постановление подписала глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура. Планово госпитализировать в стационары начнут с 20 июня.
РБК Калининград 02:34
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 13 июня в 01:10
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
BFM.ru вчера в 06:44
Общество
Проверки Росстата выявили 87% нелегального алкоголя в магазинах
«Из 580,7 тыс. декалитров алкогольной продукции 87,6% производилось и продавалось незаконно», — говорится в материалах ведомства.
АБН 03:15
Армия и оружие
На репетиции парада «засветилась» новейшая боевая машина
На репетиции парада Победы на подмосковном полигоне Алабино фотографам удалось впервые снять еще одну новейшую боевую машину, только что поступившую в Вооруженные силы РФ.
Российская газета вчера в 09:04
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Наука
Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Evo-rus.com вчера в 15:31
Политика
Предсказан отказ Европы от открытия границ для россиян
Предсказывается, что Европа пока откажется от снятия ограничений на въезд для россиян, так как число новых случаев инфицирования COVID-19 в России еще велико.
Lenta.ru 02:21
Общество
Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно
В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
Вести.Ru вчера в 06:23
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Коммерсантъ 13 июня в 16:44
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Происшествия
В Красноярске женщина жестоко избила ребенка в лифте
Полицейские в Красноярске разыскивают женщину, которая жестоко избила маленькую девочку в лифте дома.
Известия 01:06
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Российская газета 03:42
Общество
В России за сутки 8835 человек заразились коронавирусом
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 8835. Всего в стране 528964 инфицированных.
Парламентская газета вчера в 03:46
Технологии
Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы
В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
Astera 13 июня в 12:12
Наука
Кофе действует как сжигатель жира и помогает похудеть
Evo-rus.com вчера в 09:19
Единоборства
Масвидал о конфликте с UFC: Жаль Дану Уайта, не он заключает контракты
Allboxing.ru 00:46
Общество
В Саратовской области заболели коронавирусом еще 128 человек
Всего за период распространения эпидемии в Саратовской области заболели коронавирусом 4734 человека, выздоровели - 2071 человек.
RuNews24.ru 03:20