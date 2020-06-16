Финансы
Город55.руРубль просел к мировым валютам
Как пишет RT, валютная пара USD/RUB снизилась до 69,66 рубля (−8 коп.), а EUR/RUB составила 78,99 руб. (−27 коп.).
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 00:10, Ашберн
Политика
Пхеньян взорвал северокорейскую политику Мун Чжэ Ина
16 июня в 14 часов 49 минут северокорейские власти взорвали здание Межкорейского офиса связи, которое находилось на территории КНДР, недалеко от города Кэсон рядом с межкорейской границей.
Российская газета вчера в 12:11
Здоровье
В Болотнинском районе коронавирусом заболели соцработники и медики
Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению.
Atas.info вчера в 08:26
Экономика
С 1 июля пособия будут перечисляться только на карту «Мир»
С 1 июля 2020 года пособия будут перечисляться только на карту с платежной системой "Мир", сообщает Фонд социального страхования РФ по РМ.Это касается пособия по беременности и родам, единовременного пособия для женщин, вставших на учет по беременности на ранних сроках, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
Известия Мордовии вчера в 10:40
Общество
Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в конце недели
По словам Вильфанда, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта.
ТАСС вчера в 23:08
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru вчера в 08:30
Авто
Новая схема обмана при продаже автомобилей появилась в РФ
Новые автомобили вчера в 11:08
Общество
Почти 90 тысяч семей с детьми получают повышенное пособие
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:01
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Происшествия
Долинский фермер обманул государство почти на два миллиона рублей
Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Долинска вышли на мошенника - фермера одного из местных хозяйств.
АСТВ вчера в 23:18
Общество
Спикер нижней палаты парламента Казахстана заразился коронавирусом
Председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин заразился коронавирусом и перешел на режим самоизоляции.
ТАСС вчера в 23:44
Общество
В Омской области за сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом
Омск, 15 июня 2020, 08:32 — REGNUM В Омской области за последние сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 15 июня в 01:32
Футбол
Ари не поможет «Краснодару» до конца сезона
Sport.ru вчера в 18:28
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57
Здоровье
Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
Газета.Ru вчера в 21:41
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Космос
Зонд New Horizons совершил первый межзвездный эксперимент
Зонд New Horizons преодолел огромное расстояние и успешно выполнил первый межзвездный эксперимент "Параллакс".
РЕН ТВ 15 июня в 11:32
Космос
Опубликована фотография Земли и Венеры с Марса
Credit: NASA/JPL-Caltech Как отмечают в NASA, на данной фотографии обе планеты выглядят невзрачными точками из-за присутствия в момент съемки в марсианском воздухе относительно большого количества пыли, однако обычно Венера и Земля видны как очень яркие звезды.
Ин-спейс.ру 15 июня в 14:47
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил, что в Россию уже прибыли военные 12 стран для участия в параде Победы на Красной площади, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 22:45
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС 14 июня в 08:00
Автоспорт
Франц Тост объяснил, почему Квят не добился успеха в «Ред Булле»
Матч ТВ вчера в 15:43
Армия и оружие
Источник заявил о намеренной задержке в выводе войск США из ФРГ
По информации издания, намеренная задержка связана с ухудшением отношений с главнокомандующим.
Известия вчера в 21:30
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
РИА Новости вчера в 18:43
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии, заявил бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.
Lenta.ru вчера в 23:40
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
РИА Новости вчера в 21:46
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости вчера в 10:06
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском вчера в 01:26