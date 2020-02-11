Финансы
Экономика сегодняРубль растет к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 10 февраля, российская национальная валюта показывает рост по отношению к доллару и евро. Курс доллара снизился на 18 копеек и составляет 63,94 рубля.
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 69,77 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,42 копейки - до 69,7684 рубля, курс доллара увеличился на 17,82 копеек, до 63,949 рубля, следует из данных Банка России.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Общество
Операторы требуют компенсацию за доступ к социально значимым сайтам
Мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг намерены получить компенсацию за обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимых сайтам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.
Спорт
Гимнастка Солдатова выступила на гала-концерте Гран-при Москвы
Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы российская гимнастка Александра Солдатова выступила на гала-концерте Гран-при Москвы.
Здоровье
Онколог назвал единственный действенный способ предотвратить рак
Онкологи советуют как можно чаще показываться врачам. Это поможет еще больше снизить риск заболевания раком.
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло Находку
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое рассматривалось как один из вариантов достройки "Северного потока-2", вышло из Находки.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Авто
Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Политика
Кремль назвал Козака куратором по Украине
Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
Футбол
Фанаты просят «Ливерпуль» включить Джеррарда в заявку ради золота АПЛ
Генеральный директор "Ливерпуля" Питер Мур рассказал о просьбе болельщиков включить в заявку на сезон бывшего игрока команды Стивена Джеррарда.
Общество
Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным
Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).
Музыка
Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»
На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Футбол
Ротенберг объяснил, как СМИ мешают переходу Кокорина в «Сочи»
Журналисты начинают раздувать ситуацию вокруг футболиста Александра Кокорина, из-за чего у игрока сумбур в голове, считает владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Происшествия
Двухлетнего ребенка нашли замерзшим в сугробе в Башкортостане
В Башкортостане госпитализирован двухлетний ребенок, который в морозную ночь вышел на улицу. Следователи изучают ситуацию в семье малыша.
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Шоу-бизнес
Критик Соседов рассказал, кого Пугачева просила убрать из эфира
Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался о скандальном заявлении певца Михаила Муромова в адрес Аллы Пугачевой.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса.
Политика