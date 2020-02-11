Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,87-63,99 руб.
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Курс доллара снизился до 63,82 рубля

ТАСС02:05

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов на Мосбирже

Вести.Ru02:20

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:17

Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро

Росбалт02:50

Рубль начал торги на Московской бирже гэпом вверх

Интерфакс02:28

Курс доллара снизился до 63,93 рубля

Известиявчера в 02:42

Рубль вырос к доллару и евро

Профиль02:10
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Курс доллара снова подскочил

КП - Беларусьвчера в 05:06
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Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Газета.Ru 01:42
Энергетика

В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти

Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.
Российская газета 00:57
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«Милан» впервые проиграл после возвращения Ибрагимовича

Sports.ru 09 февраля в 17:05
Экономика

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс вчера в 09:15
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН вчера в 01:00
Авто

Nikola представила электрический пикап Badger с запасом хода 960 км

Как стало известно порталу NJCAR.RU, среди ключевых преимуществ модели с названием Badger ("Барсук") - большой запас хода, мощный двигатель и огромный внедорожный потенциал.
Новые автомобили 02:17
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости вчера в 16:44
Кино

«Оскар» за лучший оригинальный сценарий получил фильм «Паразиты»

Премия «Оскар» Американской киноакадемии в номинации «Лучший оригинальный сценарий» присуждена южнокорейскому фильму «Паразиты».
Коммерсантъ 09 февраля в 20:40
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Здоровье

Правила назначения льготных лекарств изменились в России

Согласно поправкам, врачи, ориентируясь на протоколы лечения, смогут увеличить количество обезболивающих наркотических препаратов для пациента.
Medical Note 09 февраля в 07:29
Экономика

Российским пенсионерам доплату за возраст повысили на 400 рублей

С начала 2020 года она стала больше на 400 рублей и составила 5334 рубля.
ФедералПресс вчера в 21:20
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Общество

Минск начал забирать технологическую нефть из «Дружбы» для своих НПЗ

Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям, сообщили РИА Новости в "Белнефтехиме".
РИА Новости 02:43
Футбол

Хорен Байрамян: Готовимся по максимуму, чтобы порадовать болельщиков

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о работе на сборах и подвел итоги Кубка Париматч Премьер.
ФК Ростов 01:49
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Здоровье

В России остаются более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус

Под медицинским наблюдением в России остаются более 20 тысяч человек, у них подозревают коронавирус.
МИР 24 вчера в 08:34
Экономика

ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%

Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Интерфакс 02:54
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

РБК 09 февраля в 19:45
Здоровье

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия 08 февраля в 16:18
Культура

В Мехико случайно разбили произведение искусства за $20 тысяч

Gazeta.SPb вчера в 23:03
Энергетика

Болгария решила договориться с Газпромом о снижении цены на газ

Компания «Булгаргаз» сообщила, что находится на завершающем этапе переговоров с компанией «Газпром экспорт» о снижении цены на поставку газа в Болгарию.
Взгляд.ру 02:56
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета вчера в 04:46
Футбол

Семак рассказал, почему «Зенит» не может купить лидеров ЦСКА

Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал в разговоре с «Россия 24».
Gazeta.SPb вчера в 16:17
Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
РИА Новости 01:28
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Газета.Ru 02:15
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