На открытии торгов в пятницу, 17 апреля, курсы евро и доллара показали значительное снижение, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 46 коп. и составил 73,69 руб.

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

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Происшествия В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД. 61

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