Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРубль растет к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов в пятницу, 17 апреля, курсы евро и доллара показали значительное снижение, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 46 коп. и составил 73,69 руб.
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Подробнее о событии

ЦБ снизил курс доллара на 18-20 апреля до 73,94 рубля

ТАСС17 апреля в 06:53

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском17 апреля в 03:02

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru17 апреля в 03:25

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Газета.Ru17 апреля в 03:15

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Коммерсантъ17 апреля в 03:10

Курс доллара опустился ниже ₽74, евро — ниже ₽80

РБК17 апреля в 03:04

Курс евро опустился до 79,82 рубля на открытии торгов МосБиржи

News.ru17 апреля в 03:47
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:58, Ашберн
Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Общество

МЧС рекомендовало дезинфицировать продукты из магазина

Специалисты МЧС России советуют для профилактики распространения коронавируса COVID-19 дезинфицировать продукты, купленные в магазине.
Коммерсантъ вчера в 23:36
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Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
2K
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
3,5K
Политика

Путин упростил правила пребывания иностранцев в России

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM вчера в 06:07
1,6K
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
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Экономика

МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран

Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru вчера в 19:06
1
Экономика

ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки 24 апреля

Банк России на заседании 24 апреля рассмотрит снижение ставки как основной вариант.
BFM.ru 17 апреля в 05:06
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Здоровье

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:16
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Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
368
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
2,4K
Общество

Подсчитано число россиян старше 100 лет

Большинство россиян в возрасте 100 лет и старше живут в Москве (7,7 тысячи), Санкт-Петербурге (3,5 тысячи), Астраханской (752 человека) и Московской (689 человек) областях, а также в Краснодарском крае (413 человек).
Lenta.ru 00:17
9
Экономика

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 16 апреля в 12:42
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Здоровье

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:39
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Экономика

США предрекли рекордный рост госдолга из-за коронавируса

Государственный и частный долг США из-за распространения коронавируса вырастет в 2020 году до рекордных значений, сообщила 18 апреля The Washington Post.
Известия вчера в 23:09
Армия и оружие

Sohu рассказало, чем для Украины обернется попытка нападения на Россию

Китайские аналитики констатировали, что последние несколько лет отношения между Россией и Украиной переживают крайне сложный период.
ПолитРоссия 17 апреля в 15:25
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Общество

Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о российских тест-системах

Разработанные российским научным центром "Вектор" системы на выявление коронавируса во многом превосходят зарубежные аналоги, заявили в Роспотребнадзоре.
РИА Новости вчера в 08:59
1,3K
Происшествия

В Казахстане жители села устроили погром в пустующей амбулатории

Жители казахстанского села Береке устроили погром в здании пустующей местной амбулатории, протестуя против размещения в ней обсервационного стационара для лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 00:52
Политика

Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
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Экономика

Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР

Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец вчера в 10:36
1
Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
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Шоу-бизнес

Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа

Невские Новости вчера в 20:30
Общество

В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим

С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ 17 апреля в 05:11
445
Общество

Спецборт доставил россиян из Таиланда в Екатеринбург

Прибывшим рейсом в Россию доставлены 180 жителей Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской областей, передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 16:49
99
Общество

В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы

Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском 17 апреля в 11:26
2,9K
Политика

В Москву доставили гуманитарную помощь из Узбекистана

REGNUM вчера в 13:03
368
Общество

Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 78 российских регионах.
RT на русском 16 апреля в 03:48
32
Здоровье

Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе

По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews 17 апреля в 12:49
87
Политика

Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 17 апреля в 09:26
125
Общество

В Сербии российские специалисты начали дезинфекцию в медучреждениях

Российские и сербские специалисты РХБЗ начали дезинфекцию в медицинских учреждениях Белграда и Ниша, сообщило Минобороны России.
РИА Новости 00:08
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