Коронавирус
Газета.RuРубль растет к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в пятницу, 17 апреля, курсы евро и доллара показали значительное снижение, гласят данные Мосбиржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 46 коп. и составил 73,69 руб.
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Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Общество
МЧС рекомендовало дезинфицировать продукты из магазина
Специалисты МЧС России советуют для профилактики распространения коронавируса COVID-19 дезинфицировать продукты, купленные в магазине.
Коммерсантъ вчера в 23:36
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM вчера в 06:07
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Экономика
МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран
Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru вчера в 19:06
Экономика
ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки 24 апреля
Банк России на заседании 24 апреля рассмотрит снижение ставки как основной вариант.
BFM.ru 17 апреля в 05:06
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:16
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
Подсчитано число россиян старше 100 лет
Большинство россиян в возрасте 100 лет и старше живут в Москве (7,7 тысячи), Санкт-Петербурге (3,5 тысячи), Астраханской (752 человека) и Московской (689 человек) областях, а также в Краснодарском крае (413 человек).
Lenta.ru 00:17
Экономика
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 16 апреля в 12:42
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:39
Экономика
США предрекли рекордный рост госдолга из-за коронавируса
Государственный и частный долг США из-за распространения коронавируса вырастет в 2020 году до рекордных значений, сообщила 18 апреля The Washington Post.
Известия вчера в 23:09
Армия и оружие
Sohu рассказало, чем для Украины обернется попытка нападения на Россию
Китайские аналитики констатировали, что последние несколько лет отношения между Россией и Украиной переживают крайне сложный период.
ПолитРоссия 17 апреля в 15:25
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о российских тест-системах
Разработанные российским научным центром "Вектор" системы на выявление коронавируса во многом превосходят зарубежные аналоги, заявили в Роспотребнадзоре.
РИА Новости вчера в 08:59
Происшествия
В Казахстане жители села устроили погром в пустующей амбулатории
Жители казахстанского села Береке устроили погром в здании пустующей местной амбулатории, протестуя против размещения в ней обсервационного стационара для лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 00:52
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Экономика
Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР
Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец вчера в 10:36
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости вчера в 20:30
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ 17 апреля в 05:11
Общество
Спецборт доставил россиян из Таиланда в Екатеринбург
Прибывшим рейсом в Россию доставлены 180 жителей Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской областей, передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 16:49
Общество
В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы
Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском 17 апреля в 11:26
Политика
В Москву доставили гуманитарную помощь из Узбекистана
REGNUM вчера в 13:03
Общество
Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 78 российских регионах.
RT на русском 16 апреля в 03:48
Здоровье
Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе
По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews 17 апреля в 12:49
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 17 апреля в 09:26
Общество
В Сербии российские специалисты начали дезинфекцию в медучреждениях
Российские и сербские специалисты РХБЗ начали дезинфекцию в медицинских учреждениях Белграда и Ниша, сообщило Минобороны России.
РИА Новости 00:08