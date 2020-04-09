Чуть позднее евро опускался до 81 рубля также впервые с 13 марта. Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в ожидании видеоконференции стран ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи. Видеоконференция должна состояться 9 апреля.

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов

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Здоровье В России начали лечить коронавирус новым способом В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

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Общество Генштаб пообещал не забирать в армию 18-летних выпускников школ Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.