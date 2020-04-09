Финансы
Газета.RuРубль растет к доллару и евро на старте торгов
Чуть позднее евро опускался до 81 рубля также впервые с 13 марта. Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в ожидании видеоконференции стран ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи. Видеоконференция должна состояться 9 апреля.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Комментарии
Общество
Сергей Собянин рассказал о начале выплаты пособий по безработице
Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7370 рублей — доплата из бюджета Москвы.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус новым способом
В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Общество
Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве
Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Общество
Александр Бурков сообщил, когда будет принято решение об отмене режима самоизоляции
Комментируя выступление президента России Владимира Путина, Александр Бурков сообщил, что оперштаб примет решение о возобновлении работы городских организаций и снятии режима самоизоляции с омичей в пятницу, 10 апреля.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Происшествия
Жительница Екатеринбурга оставила младенца охраннику ТРЦ и сбежала
Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают женщину, которая оставила младенца охраннику торгово-развлекательного центра и сбежала, сообщил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.
Здоровье
В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом
В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом.
Происшествия
В Крыму за взятку арестованы сотрудники Госстройнадзора
Сотрудники стройнадзора были задержаны после получения ими первой суммы взятки. По ходатайству следствия обвиняемые арестованы.
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
Происшествия
На Кубани умерли две женщины с коронавирусом
59-летняя женщина умерла в четверг утром в больнице Новороссийска. Как выяснилось, она контактировала с вернувшимся из Нидерландов.
Общество
Состояние Бориса Джонсона улучшается
Выступая на пресс-брифинге в среду, Сунак пояснил, что глава правительства по-прежнему находится в реанимации, однако его состояние улучшается.
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
Армия и оружие
Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма»
В опубликованном материале описана военная техника, которая имеется в распоряжении Киева и может быть использована для нападения на полуостров, а также обсуждаются ее боевые возможности.
Футбол
Месси может перейти в миланский «Интер»
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Энергетика
В России могут временно заморозить индексацию цен на газ
«ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», — говорится в сообщении.
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против РФ в рамках ПАСЕ
Стокгольм, 9 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Против России должны быть введены новые санкции в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Общество
Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов
Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов.
Общество
В Нидерландах 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса
Политика
Вирусолог дал ответ Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей.
Общество
Володин назвал «беспределом» рост цен на продукты в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом повышение цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавируса COVID-19 в России.
Общество
Генштаб пообещал не забирать в армию 18-летних выпускников школ
Ранее Национальный родительский комитет выразил беспокойство по поводу того, что из-за отсрочки сдачи ЕГЭ выпускников школ могут забрать в армию, не дожидаясь результатов экзамена.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Общество
В Севастополе на коронавирус проверяют ещё двух человек
Симферополь, 9 апреля 2020, 15:38 — REGNUM Вместе с севастопольцем, у которого предварительно подтвердили коронавирус, госпитализировали в инфекционную больницу ещё двух человек.