Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль растет к доллару и евро на старте торгов

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в четверг, 9 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 74,7 рубля.
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Курс доллара опустился до 73,8, евро — до 80,8 рубля

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Рубль растет к доллару и снижается к евро на торгах Мосбиржи

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Рубль растёт к доллару на открытии торгов

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Рубль вырос к доллару на старте торгов

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Курс рубля на 10 апреля 2020: доллар вырос до 74,39 рублей, евро - до 81,28 рубля

Комсомольская правда03:31

Российские индексы снижаются на старте торгов

Газета.Ru04:03
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Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

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Представители Минтранса, МВД и комитета по транспорту Госдумы разрабатывают поправки, благодаря которым водителей избавят от штрафов, приходящих из-за необоснованно установленных или спрятанных камер.
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За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
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Путин и Трамп провели телефонный разговор

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Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы

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В Крыму ввели «московские» штрафы за нарушение самоизоляции

Государственный Совет Крыма одобрил введение штрафов за нарушение правил самоизоляции во время режима повышенной готовности.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ближайшее время объявит о введении в регионе пропускной системы на период действия режима повышенной готовности и всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса.
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Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
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Во владимирские суды начали поступать протоколы об административных правонарушениях в отношении жителей, нарушивших режим самоизоляции.
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Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах

В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
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В столице ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

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Министр энергетики России Александр Новак назвал необходимой кооперацию стран G20 в вопросе снижения мировой добычи нефти и призывал партнеров к совместным действиям для восстановления энергетического рынка.
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Найдены свидетельства изготовления неандертальцами пряжи

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Россия отреагировала на иск против передачи Александровского подворья

Из-за иска Православного палестинского общества окружной суд Иерусалима приостановил перерегистрацию Александровского подворья на Россию, сообщили в посольстве.
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На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

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