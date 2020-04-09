Финансы
Газета.RuРубль растет к доллару и евро на старте торгов
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в четверг, 9 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 74,7 рубля.
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Курс рубля на 10 апреля 2020: доллар вырос до 74,39 рублей, евро - до 81,28 рубля
Комсомольская правда03:31
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