Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в четверг, 9 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 74,7 рубля.

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов

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