Финансы
Народные новостиРубль растет к доллару и евро на торгах 13 мая
Российский рубль укрепляет свои позиции в ходе торгов на Московской бирже 13 мая. Курс доллара снижается почти на 20 копеек, котировки нефти эталонной марки Brent сохраняют стабильность. Доллар снизился к российской национальной валюте на 19 копеек и теперь стоит 73,52 рубля.
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 19:34, Ашберн
Комментарии
Общество
В США повысили прогноз по смертности от коронавируса
Ранее эксперт сообщал, что в США занижено число жертв коронавируса, так как люди могли умирать от болезни дома, но их не учли как больных из-за того, что они не попали в больницу.
RuNews24.ru 05:49
Политика
В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости 15:44
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 08:13
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах
Газета.Ru вчера в 20:34
Общество
Кто имеет право и где оформить? Рассказываем, как тюменцам получить обещанные 10 тысяч на детей
Если ребенку исполнилось 3 года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего — 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Новости Тюмени 72.ru 04:17
Политика
Трамп заявил, что перестал видеться с Пенсом
Вашингтон, 14 мая 2020, 02:23 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом, ранее выявленные в Белом доме, стали причиной того, что президент США Дональд Трамп общается с американским вице-президентом Майклом Пенсом только по телефону.
REGNUM 19:23
Общество
Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Ранее сообщество разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network объявило о старте работы собственного блокчейн-проекта Free TON.
Говорит Москва вчера в 13:21
Общество
Магаданский аэропорт передадут в собственность региона
Коммерсантъ 18:42
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Здоровье
Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве
Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Собеседник вчера в 14:56
Здоровье
Премьер Украины: отмены карантина требуют «политические спекулянты»
Киев, 13 мая 2020, 16:17 — REGNUM Полной отмены карантина на Украине требуют «политические спекулянты», заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства сегодня, 13 мая.
REGNUM 09:17
Армия и оружие
Норвежцы боятся реакции РФ на новый радар США
Вооруженные силы Норвегии проводят модернизацию радара системы «Глобус», расположенного в городе Вардё в северной части страны, устанавливая новое американское оборудование.
Военное дело вчера в 02:39
Происшествия
В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК 18:31
Футбол
Савин: «Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей»
Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин заявил, что голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей.
Евро-футбол.ру вчера в 08:35
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Здоровье
Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса
Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус.
РИА Новости 11:57
Экономика
Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса.
ТАСС 17:33
Кино
Роберт Паттинсон отказался ходить в спортзал ради роли Бэтмена
Британский актер Роберт Паттинсон признался, что не занимается спортом ради наращивания мускулатуры для роли Бэтмена.
Культуромания 15:08
Происшествия
Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме
Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru 16:30
Игры
Sony представила новый бренд видеоигр PlayStation Studios
Полноценный запуск бренда состоится в конце 2020 года, одновременно с релизом консоли нового поколения PlayStation 5. Представленный промо-ролик будет проигрываться перед заставками эксклюзивных видеоигр PlayStation, разработанных дочерними компаниями Sony, такими, как Naughty Dog, Sony Santa Monica, Bend Studio, Sucker Punch Productions, Guerrilla Games и другими.
REGNUM вчера в 22:36
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Общество
У девятиклассников отменили экзамены
Напомним, что традиционно государственная итоговая аттестация в 9-х классах включает сдачу 4 ОГЭ: два предмета – обязательные для всех русский язык и математика, и два предмета – по выбору ученика.
Известия Мордовии 07:22
Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Гаджеты
В системную плату Zeal-All ZA-KB1650 встроена видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650
Наряду с системной платой ZA-SK1050, в которую встроена видеокарта GeForce GTX 1050 Ti, компания Zeal-All выпустила похожую модель ZA-KB1650.
iXBT.com 12:36
Футбол
«Барселона» отказала «Ювентусу» в обмене Де Йонга
Каталонская "Барселона" отказала туринскому "Ювентусу" в обмене полузащитника Френки Де Йонга.
Газета.Ru 18:46
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41