Российский рубль укрепляет свои позиции в ходе торгов на Московской бирже 13 мая. Курс доллара снижается почти на 20 копеек, котировки нефти эталонной марки Brent сохраняют стабильность. Доллар снизился к российской национальной валюте на 19 копеек и теперь стоит 73,52 рубля.

Рубль растет к доллару и евро на торгах 13 мая

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Игры Sony представила новый бренд видеоигр PlayStation Studios Полноценный запуск бренда состоится в конце 2020 года, одновременно с релизом консоли нового поколения PlayStation 5. Представленный промо-ролик будет проигрываться перед заставками эксклюзивных видеоигр PlayStation, разработанных дочерними компаниями Sony, такими, как Naughty Dog, Sony Santa Monica, Bend Studio, Sucker Punch Productions, Guerrilla Games и другими.

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