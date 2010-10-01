Финансы

Народные новостиНародные новостиРубль растет к доллару и евро на торгах 13 мая

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Российский рубль укрепляет свои позиции в ходе торгов на Московской бирже 13 мая. Курс доллара снижается почти на 20 копеек, котировки нефти эталонной марки Brent сохраняют стабильность. Доллар снизился к российской национальной валюте на 19 копеек и теперь стоит 73,52 рубля.
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Рубль растет к доллару на торгах Мосбиржи 14 мая

Народные новости14 мая в 04:20
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:43, Ашберн

На торгах 14 мая курс доллара снова вырос

КП - Беларусь14 мая в 09:50
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:43, Ашберн

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Кино

Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Экспресс газета 14 мая в 04:25
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Армия и оружие

Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания

В России завершились испытания универсальной бронированной инженерной машины УБИМ.
Российская газета вчера в 04:44
6
Происшествия

В Новосибирской области выявили 64 случая коронавируса

В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 64 новых случая коронавирусной инфекции, об этом сообщили утром 16 мая в оперативном штабе.
АиФ Новосибирск 01:00
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 14 мая в 15:57
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Политика

В России перечислили желающие выйти из состава Украины области

Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе.
Lenta.ru 01:02
16
Политика

Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам

Владимир Путин возмутился ситуацией с дополнительными выплатами медикам, которые работают с больными COVID-19.
Ореанда-Новости вчера в 08:05
3,9K
Общество

Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
73
Футбол

Чемпионат России по футболу продолжится 21 июня

Чемпионат России по футболу продолжится 21 июня. Об этом сообщил РФС на странице в Twitter.
RZN.info вчера в 12:44
63
Здоровье

Власти пригрозили снова ужесточить режим самоизоляции в Пермском крае

В Пермском крае выявлено 50 новых заболевших коронавирусом.
Business Class (Пермь) вчера в 04:47
117
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Футбол

«Ливерпуль» намерен подписать защитника «Реал Сосьедада» за 45 млн евро

"Красные" готовы активировать клаусулу игрока, которая составляет 45 млн евро, чтобы осуществить переход Льоренте.
Soccer.ru 01:32
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака

Академик РАН, заслуженный врач РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн ответил в Instagram на вопросы пациентов.
Российская газета вчера в 22:10
5
Общество

Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге

ООО "Фольксваген Груп Рус" - российское подразделение германского концерна Volkswagen - начало увольнять работников на заводе в Калуге, сообщается на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ предприятия в соцсетях.
Интерфакс вчера в 12:05
3
Игры

Sony представила 18 минут нового геймплея игры Ghost of Tsushima

Чемпионат вчера в 11:48
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
739
Общество

«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая

15 мая снова открываются торгово-развлекательные центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», сообщается на сайте объектов.
Арендатор.ру вчера в 08:00
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о возвращении российских военных из Сербии

Три рейса с российскими военными специалистами, помогавшими в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Сербии, запланированы на субботу, 16 мая.
RT на русском 01:13
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
1,2K
Кино

Новый проект Хаяо Миядзаки придется подождать

SM News вчера в 10:57
1
Биатлон

Редкая мутация обнаружена в ДНК биатлониста Устюгова

Академик Александр Макаров сообщил Президенту России, что у олимпийского чемпиона по биатлону выявлены редкие мутации в ДНК, которые могли стать причиной повышенного уровня гемоглобина.
NewInform вчера в 07:26
Политика

Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»

Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС вчера в 14:36
339
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
1,8K
Общество

В Кузбассе за сутки выявили ещё 11 случаев заражения коронавирусом

В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6461 человек.
REGNUM вчера в 00:42
4
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM вчера в 01:21
2,5K
Здоровье

Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики

С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
UfaTime.ru 14 мая в 22:04
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
1,3K
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
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Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
10
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости вчера в 08:47
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