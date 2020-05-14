Российский рубль укрепляет свои позиции в ходе торгов на Московской бирже 13 мая. Курс доллара снижается почти на 20 копеек, котировки нефти эталонной марки Brent сохраняют стабильность. Доллар снизился к российской национальной валюте на 19 копеек и теперь стоит 73,52 рубля.

Рубль растет к доллару и евро на торгах 13 мая

Футбол Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» к его отставке Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.

Футбол «Анжи» не включил Роберто Карлоса в символическую сборную ФК «Анжи» назвал символическую сборную клуба по мнению фанатов. Об этом говорится в сообщении клуба в Twitter.

Экономика С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома». 1K

Футбол Тэгу – Пхохан Стилерс: непростой соперник Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает прогноз на Пхохан Стилерс в матче чемпионата Южной Кореи по футболу.

Хоккей Cборная России по хоккею не будет играть в Риге на чемпионате мира 2021 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) сделает рокировку в составах группа на чемпионате мира 2021 года, который должен пройти в Риге и Минске, сообщает РИА Новости.

Игры Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5 Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. 839

Футбол Наставник «Крыльев Советов» не может вернуться в Россию Наставник самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович сообщил, что испытывает затруднения с возращением в Россию.

Футбол Сувон Самсунг Блюуингз – Ульсан Хёндэ: мало угловых В матче второго тура первой лиги Кореи между «Сувоном» и «Ульсаном» хотелось бы заиграть ставку на статистику, а именно на тотал угловых в первом тайме меньше 4,5. Данная ставка обусловлена игрой обеих команд, которая не способствует подаче угловых.

Политика Путин поблагодарил Минобороны и строителей за возведение медцентров "Хочу поблагодарить руководство министерства обороны, гражданских строителей и военнослужащих за четкое и оперативное выполнение поставленной задачи, пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах", - сказал Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны. 20

Киберспорт Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.

Футбол «Боруссия Д» попросила болельщиков не собираться у стен стадиона Пресс-служба клуба попросила болельщиков не собираться у стен стадиона. Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей.

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. 1,3K

Авто Новый Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada. 118