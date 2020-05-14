Финансы
Народные новостиРубль растет к доллару и евро на торгах 13 мая
Российский рубль укрепляет свои позиции в ходе торгов на Московской бирже 13 мая. Курс доллара снижается почти на 20 копеек, котировки нефти эталонной марки Brent сохраняют стабильность. Доллар снизился к российской национальной валюте на 19 копеек и теперь стоит 73,52 рубля.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 00:10, Ашберн
Комментарии
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 18:34
Футбол
Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» к его отставке
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости вчера в 14:52
Футбол
Ровно 18 лет назад «Реал» в девятый раз выиграл ЛЧ: вспоминаем волшебные удары Зидана и Рауля. ВДИЕО
За главный трофей Лиги чемпионов сошлись немецкий "Байер", который впервые в своей истории смог добраться до финала, и мадридский "Реал".
Sport.ru вчера в 15:29
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
Футбол
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Газета.Ru вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы российских звезд во время карантина
URA.Ru вчера в 22:31
Футбол
«Анжи» не включил Роберто Карлоса в символическую сборную
ФК «Анжи» назвал символическую сборную клуба по мнению фанатов. Об этом говорится в сообщении клуба в Twitter.
ProstoProSport вчера в 23:15
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК вчера в 13:21
Футбол
Тэгу – Пхохан Стилерс: непростой соперник
Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает прогноз на Пхохан Стилерс в матче чемпионата Южной Кореи по футболу.
Legalbet 14 мая в 10:06
Хоккей
Cборная России по хоккею не будет играть в Риге на чемпионате мира 2021 года
Международная федерация хоккея (ИИХФ) сделает рокировку в составах группа на чемпионате мира 2021 года, который должен пройти в Риге и Минске, сообщает РИА Новости.
Sputnik Латвия 13 мая в 14:58
Общество
Собянин заявил о необязательности носить маску и перчатки на улице
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил в эфире телеканала "Россия 1" на вопрос, надо ли человеку, который передвигается по улице, носить маску и перчатки.
Московский Комсомолец 14 мая в 14:28
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 14 мая в 11:12
Футбол
Наставник «Крыльев Советов» не может вернуться в Россию
Наставник самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович сообщил, что испытывает затруднения с возращением в Россию.
ProstoProSport вчера в 13:15
Футбол
Федун назвал коронавирус реальной заразой
У Федуна инфекцией переболела вся семья, инфекция очень быстро развивается.
ProstoProSport вчера в 11:45
Футбол
РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня
Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР вчера в 07:19
Футбол
Сувон Самсунг Блюуингз – Ульсан Хёндэ: мало угловых
В матче второго тура первой лиги Кореи между «Сувоном» и «Ульсаном» хотелось бы заиграть ставку на статистику, а именно на тотал угловых в первом тайме меньше 4,5. Данная ставка обусловлена игрой обеих команд, которая не способствует подаче угловых.
Legalbet вчера в 10:49
Политика
Путин поблагодарил Минобороны и строителей за возведение медцентров
"Хочу поблагодарить руководство министерства обороны, гражданских строителей и военнослужащих за четкое и оперативное выполнение поставленной задачи, пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах", - сказал Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию медцентров Минобороны.
РИА Новости вчера в 07:31
Киберспорт
Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Появилось новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram новое фото со съемок сиквелов «Аватара». Фотография сделана во время съемок в воде.
Культуромания 14 мая в 06:45
Армия и оружие
Российская противоспутниковая ракета «Контакт» перепугала Запад
Avia.pro вчера в 22:38
Футбол
«Боруссия Д» попросила болельщиков не собираться у стен стадиона
Пресс-служба клуба попросила болельщиков не собираться у стен стадиона. Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей.
Bobsoccer 14 мая в 08:22
Общество
Волгоградцы старше 60 лет бесплатно получают маски с доставкой на дом
Жители Волгограда в возрасте старше 60 лет бесплатно получают средства индивидуальной защиты второй день подряд.
РИАЦ вчера в 05:52
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Футбол
Месси высказался о форме «Барселоны» до паузы в Лиге чемпионов
Газета.Ru вчера в 01:20
Авто
Новый Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru 14 мая в 10:58
Игры
Компания Ubisoft предоставила интерактивные туры в Египет и Грецию
Монтрёй, Франция, 15 мая 2020, 14:05 — REGNUM Бесплатный доступ к интерактивным турам из игры Assassin's Creed «Древняя Греция» и «Древний Египет» предоставила геймерам компания Ubisoft.
REGNUM вчера в 07:05
Единоборства
Гэтжи высмеял вызов на бой от Макгрегора
Metaratings вчера в 06:32
Общество
Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла
Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве.
Национальная служба новостей вчера в 02:39
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46