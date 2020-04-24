Рубль отреагировал ростом на решение ЦБ снизить ключевую ставку до 5,5%. Курс доллара на 13:56 на Московской бирже падал на 0,65 коп. до 74,1 руб. Евро впервые за неделю упал ниже 80 руб. -- до 79,9 руб. (-0,68 коп.).

Рубль растет к доллару и евро после снижения ставки ЦБ

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