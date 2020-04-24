Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРубль растет к доллару и евро после снижения ставки ЦБ

Рубль отреагировал ростом на решение ЦБ снизить ключевую ставку до 5,5%. Курс доллара на 13:56 на Московской бирже падал на 0,65 коп. до 74,1 руб. Евро впервые за неделю упал ниже 80 руб. -- до 79,9 руб. (-0,68 коп.).
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Рубль снова сдал позиции на валютной бирже

Московский Комсомолецвчера в 16:03

Рубль укрепился к доллару и евро на заявлении Набиуллиной о ключевой ставке

Интерфаксвчера в 09:09

Рубль вечером перед выходными растерял большую часть дневного роста

ПРАЙМвчера в 16:06

Рубль днем продолжает умеренно повышаться к доллару и евро на фоне смягчения политики ЦБ РФ и дорожающей нефти

Финмаркетвчера в 09:46

Рубль немного укрепился после заявления Набиуллиной о возможном смягчении ДКП в 2020 году

ТАССвчера в 09:12

Курс доллара опускался ниже 74 руб./$, а курс евро — ниже 80 руб./€

Коммерсантъвчера в 11:17

Курс доллара упал ниже ₽74 после решения ЦБ по ставке

РБКвчера в 07:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 13:21, Ашберн

Комментарии

Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
244
Общество

Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС 11:11
342
Политика

Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
3,7K
Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

REGNUM 11:28
322
Общество

Онищенко не исключил введения пропусков для поездок на дачу в мае

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 11:55
5
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,8K
Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
254
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 23 апреля в 14:37
3,8K
Происшествия

В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии

Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
11
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
155
Здоровье

Обнаружен новый симптом коронавируса на пальцах ног

Медики обнаружили новый симптом коронавируса на пальцах ног, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:29
248
Наука

Летучих мышей заражали коронавирусы несколько миллионов лет назад

Evo-rus.com 23 апреля в 07:40
6
Здоровье

Доктор Мясников сравнил число жертв коронавируса и других инфекций

Врач, представитель штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
АБН 07:28
29
Экономика

ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников

С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета вчера в 06:46
30
Общество

Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
65
Армия и оружие

На Украине завершились предварительные испытания РСЗО «Ольха-М»

Предварительные испытания ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха-М» завершились на Украине.
Известия 08:18
3
Здоровье

У 20 человек в Архангельской области нашли коронавирус

На сегодняшний день на наличие COVID-19 в Архангельской области обследовано 11448 человек.
Двина Сегодня 10:58
Здоровье

Министр здравоохранения Ростовской области находится в реанимации

Ростов-на-Дону, 25 апреля 2020, 19:58 — REGNUM У министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской произошёл сердечный приступ.
REGNUM 12:58
39
Энергетика

Deutsche Bank посчитал, что средств ФНБ России хватит на два года

При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет.
РИАМО вчера в 06:54
1,8K
Происшествия

МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, его задержали на 48 часов.
RT на русском 10:45
14
Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских

Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
248
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
1,3K
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала

РИА Новости 10:50
272
Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ 12:25
628
Футбол

Ларссон мечтает выиграть со «Спартаком» Лигу чемпионов

Если будет возможно, сделаю это со «Спартаком», - сказал Ларссон.
Евро-футбол.ру 12:37
Армия и оружие

Як-130: почему «летающая парта» стала «маленьким ужасом» для НАТО

Как пишут журналисты, впоследствии именно этот самолет американские специалисты назовут «маленьким ужасом для НАТО».
Военное дело 11:30
8
Общество

В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию

В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:56
38
Общество

Адвокат дал оценку перепалке Уткина и Соловьева

Блогер и спортивный комментатор Василий Уткин оперативно отреагировал на выпад в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, который пригрозил настучать тому «по кумполу» при встрече.
Национальная служба новостей 05:27
1K
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
4
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
46
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное