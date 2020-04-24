Финансы
КоммерсантъРубль растет к доллару и евро после снижения ставки ЦБ
Рубль отреагировал ростом на решение ЦБ снизить ключевую ставку до 5,5%. Курс доллара на 13:56 на Московской бирже падал на 0,65 коп. до 74,1 руб. Евро впервые за неделю упал ниже 80 руб. -- до 79,9 руб. (-0,68 коп.).
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Общество
В Москве для организаций запустили сервис проверки пропусков персонала
Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций, система работает на платформе Московского инновационного кластера, сообщает пресс-служба департамента.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Сайт мэрии Москвы рассказал горожанам, что такое «ближайший магазин»
Сегодня сайт Мэра Москвы разъяснил, как следует трактовать слово «ближайший».
Вести Подмосковья 22 апреля в 15:22
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Происшествия
В больнице Абакана выявили крупный очаг заражения коронавирусом
«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.
Известия 00:55
Общество
В МГУ, по некоторым данным, готовят крупнейшую реформу в истории вуза
Эхо Москвы вчера в 16:04
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Система выдачи пропусков в регионах предусматривает разрешение выходить из дома на 24 часа.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:38
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Происшествия
В Петербурге провели еще более 9300 тестов на коронавирус
Санкт-Петербург, 25 апреля 2020, 10:10 — REGNUM За последние сутки в Петербурге обследование на наличие коронавирусной инфекции прошли еще 9335 человек.
REGNUM 03:10
Футбол
Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ
Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Общество
Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
Известия вчера в 21:53
Общество
В Москве еще 312 пациентов вылечилось от коронавируса
В Москве еще 312 пациентов вылечилось от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 03:21
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 06:01
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
ТАСС вчера в 17:55
Футбол
Дзюба рассказал, сколько книг прочитал за карантин
Спорт-Экспресс вчера в 22:15
Политика
Минобороны опубликовало архивные документы о встрече на Эльбе
Минобороны опубликовало архивные фотографии советских полководцев во время встречи с союзниками на Эльбе 25 апреля 1945 года.
Коммерсантъ 02:29
Здоровье
В Крыму зафиксированы 10 новых заболеваний коронавирусом, — Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сегодня сообщил, что в регионе зарегистрированы 10 новых заражений коронавирусной инфекцией.
Примечания 03:01
Здоровье
Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса
Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии.
РИА Новости 00:41
Авто
В 2020 году «АвтоВАЗ» представит три новинки
Напомним, что Московский автосалон, который должен был состояться в конце лета, был отменён из-за распространения коронавируса.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 07:52
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Энергетика
США начали проверку падения цен на нефть WTI до отрицательных значений
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала проверку падения цен на американскую нефть WTI до отрицательных значений, которое случилось 20 апреля, сообщил Reuters комиссар регулятора Дэн Берковиц.
Forbes 03:16
Происшествия
В Татарстане теплоход сел на мель
RT на русском 03:06
Космос
Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС) через 3 часа 20 минут после старта с Земли.
РБК 02:58
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove вчера в 16:49
Экономика
Названа средняя зарплата в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей, следует из данных Мосгорстата.
РИА Новости 01:46
Общество
Застрявшие в Индии россияне прилетели в Екатеринбург
Evo-rus.com 02:48
Технологии
Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей
Windows 10 совсем недавно выпустила обновление KB4549951, после установки которого у большинства пользователей были удалены все личные файлы.
Live24 вчера в 07:12