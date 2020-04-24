Рубль отреагировал ростом на решение ЦБ снизить ключевую ставку до 5,5%. Курс доллара на 13:56 на Московской бирже падал на 0,65 коп. до 74,1 руб. Евро впервые за неделю упал ниже 80 руб. -- до 79,9 руб. (-0,68 коп.).

Рубль растет к доллару и евро после снижения ставки ЦБ

Общество В Москве для организаций запустили сервис проверки пропусков персонала Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций, система работает на платформе Московского инновационного кластера, сообщает пресс-служба департамента. 2

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Политика Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики. 26

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