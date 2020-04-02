Финансы
КоммерсантъРубль растет к доллару и евро в ходе торгов
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE растет на 4,19%, до $31,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:03 мск.
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Курс доллара опустился ниже 79 рублей, нефть поднялась выше 30 долларов за баррель
Новая газета02 апреля в 11:11
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