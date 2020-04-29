Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.

Курс рубля растет к доллару и евро

Общество В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией. 5

Политика В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. 677

Происшествия Прокуратура попросила дорасследовать дело о зверствах нацистов в Крыму Прокуратура Крыма попросила Верховный суд республики разрешить возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове.

Происшествия Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы. 198

Происшествия Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве Полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя режима самоизоляции из ближнего зарубежья, который пытался скрыться на машине по шоссе Энтузиастов в Москве. 20

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность. 22

Происшествия Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек. 119

Происшествия Более 10 рыбацких домиков загорелись под Воронежем Более 10 рыбацких домиков загорелись в Рамонском районе Воронежской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба МЧС России. 10

Происшествия В Прикамье подтвердили 19 новых случаев заражения коронавирусом Пермь, 30 апреля 2020, 11:56 — REGNUM В Пермском крае референс-центр за истекшие сутки, по состоянию на 30 апреля, подтвердил 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает краевой минздрав. 5

Политика Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник) Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС. 2

Финансы Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50% Чистая прибыль группы Сбербанк с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9% — с 10,55 руб. до 5,6 руб. Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн. 40

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 26

Спорт Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 516

Политика Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах. 41