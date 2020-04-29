Финансы
Ньюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Комментарии
Общество
В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией.
REGNUM 05:56
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Происшествия
Прокуратура попросила дорасследовать дело о зверствах нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма попросила Верховный суд республики разрешить возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове.
Российская газета 04:41
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Происшествия
Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве
Полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя режима самоизоляции из ближнего зарубежья, который пытался скрыться на машине по шоссе Энтузиастов в Москве.
ТАСС 05:57
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Происшествия
Более 10 рыбацких домиков загорелись под Воронежем
Более 10 рыбацких домиков загорелись в Рамонском районе Воронежской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба МЧС России.
Известия вчера в 23:05
Общество
Коронавирус: во Владимирской области подтверждены 35 новых случаев
По данным Роспотребнадзора, во Владимирской области на 30 апреля лабораторно подтверждены 35 новых случаев заболевания Covid-19.
Молва 06:06
Общество
В Крыму коронавирусом впервые заболела беременная
В Крыму подтвердили еще три случая новой коронавирусной инфекции.
КП - Крым 03:22
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ
RT на русском 04:47
Происшествия
В Прикамье подтвердили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Пермь, 30 апреля 2020, 11:56 — REGNUM В Пермском крае референс-центр за истекшие сутки, по состоянию на 30 апреля, подтвердил 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает краевой минздрав.
REGNUM 04:56
Политика
Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 28 апреля в 08:28
Политика
Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
Финансы
Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%
Чистая прибыль группы Сбербанк с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9% — с 10,55 руб. до 5,6 руб. Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн.
РБК 03:18
Общество
В Тульской области еще 92 жителя заразились коронавирусом
Сегодня, 30 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
Энергетика
«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ
Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса «Газпром» приготовился к резкому обрушению спроса на экспорт газа.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Общество
В Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703
В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 04:01
Спорт
Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
РБК 05:47
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Общество
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
Динамика по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 говорит, что пока не время расслабляться и «выходить на улицы».
RT на русском 05:48
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая
Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.
Интерфакс 28 апреля в 10:49
Здоровье
Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 03:57
Гаджеты
Спецификации и даты выхода новых видеокарт Nvidia RTX утекли в Сеть
В Сети оказались спецификации и даты выпуска новых графических процессоров Nvidia Ampere, которые пока еще не были представлены компанией широкой аудитории.
NewInform 02:27
Общество
Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01