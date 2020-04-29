Финансы

Ньюс-НННьюс-ННКурс рубля растет к доллару и евро

Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.
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Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже

ТАСС06:10

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Интерфакс03:31

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

ИА Новороссиявчера в 03:49

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Вести.Ru03:24

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъ03:11

Курс доллара упал ниже ₽73 на открытии торгов

РБК03:03

Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов

Банки.ру03:30
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Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

КП - Беларусь06:06
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Комментарии

Общество

В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией.
REGNUM 05:56
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Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Происшествия

Прокуратура попросила дорасследовать дело о зверствах нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма попросила Верховный суд республики разрешить возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове.
Российская газета 04:41
Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
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Происшествия

Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в Москве

Полицейские применили огнестрельное оружие для задержания нарушителя режима самоизоляции из ближнего зарубежья, который пытался скрыться на машине по шоссе Энтузиастов в Москве.
ТАСС 05:57
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Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
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Происшествия

Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
119
Происшествия

Более 10 рыбацких домиков загорелись под Воронежем

Более 10 рыбацких домиков загорелись в Рамонском районе Воронежской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба МЧС России.
Известия вчера в 23:05
10
Общество

Коронавирус: во Владимирской области подтверждены 35 новых случаев

По данным Роспотребнадзора, во Владимирской области на 30 апреля лабораторно подтверждены 35 новых случаев заболевания Covid-19.
Молва 06:06
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Общество

В Крыму коронавирусом впервые заболела беременная

В Крыму подтвердили еще три случая новой коронавирусной инфекции.
КП - Крым 03:22
1
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
15
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ

RT на русском 04:47
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Происшествия

В Прикамье подтвердили 19 новых случаев заражения коронавирусом

Пермь, 30 апреля 2020, 11:56 — REGNUM В Пермском крае референс-центр за истекшие сутки, по состоянию на 30 апреля, подтвердил 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает краевой минздрав.
REGNUM 04:56
5
Политика

Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 28 апреля в 08:28
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Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
2
Финансы

Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%

Чистая прибыль группы Сбербанк с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9% — с 10,55 руб. до 5,6 руб. Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн.
РБК 03:18
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Общество

В Тульской области еще 92 жителя заразились коронавирусом

Сегодня, 30 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
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Энергетика

«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ

Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса «Газпром» приготовился к резкому обрушению спроса на экспорт газа.
Lenta.ru 04:35
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Армия и оружие

Российский РД-180 запустит американское «оружие массового уничтожения»

Lenta.ru 06:00
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
26
Общество

В Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703

В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 04:01
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Спорт

Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
РБК 05:47
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Общество

Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России

Динамика по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 говорит, что пока не время расслабляться и «выходить на улицы».
RT на русском 05:48
8
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.
Интерфакс 28 апреля в 10:49
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Здоровье

Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 03:57
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Общество

Открытие главного храма Минобороны отложили из-за коронавируса

Lenta.ru 05:36
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Гаджеты

Спецификации и даты выхода новых видеокарт Nvidia RTX утекли в Сеть

В Сети оказались спецификации и даты выпуска новых графических процессоров Nvidia Ampere, которые пока еще не были представлены компанией широкой аудитории.
NewInform 02:27
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Общество

Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева

Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
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Как работают Яндекс.Новости?
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