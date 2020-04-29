Финансы
Газета.RuКурс доллара опустился ниже 73 рублей
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Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда03:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:15, Ашберн
Комментарии
Технологии
На судне «Всеволод Бобров» начались испытания дизель-генераторов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:53
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Общество
Кондратьев продлил карантин на Кубани 12 мая
В связи с нынешней ситуацией с распространением коронавируса речи об отмене карантина в Краснодарском крае не идет, его продлили до 12 мая.
СочиСтрим 06:23
Кино
Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
Комсомольская правда вчера в 04:27
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Здоровье
Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира
Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
Политика
Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 08:47
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики
BFM.ru вчера в 19:58
Гаджеты
Пандемия и экономический кризис обострят конкуренцию между Intel и AMD
Представители New Street Research вообще считают, что в первом квартале AMD уже уступила часть рыночных позиций Intel, и дальше будет только хуже, поскольку последняя из компаний нарастила объёмы производства процессоров, а общий спрос в условиях кризиса сократит потребность рынка.
3DNews 08:30
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Технологии
Acer предложила пользоваться ноутбуками по подписке
Оформив подписку, стоимость которой начинается от 990 рублей в месяц, можно получить в пользование ноутбуки Acer из линеек Aspire, Swift, Spin или ConceptD Компания Acer совместно с Forward Leasing запустила программу Acer Forward, которая позволяет использовать понравившийся ноутбук за небольшую плату в месяц с постепенным выкупом в собственность и опцией обмена на новую модель.
TechFusion 05:22
Армия и оружие
Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете
Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
Общество
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 10:05
Политика
Путин рассказал о поизносившихся за время самоизоляции матрасах
После режима самоизоляции производство матрасов в России быстро восстановится, поскольку они поизносятся у многих.
Lenta.ru 09:38
Хоккей
Цулыгин покидает «Салават Юлаев»
По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Галкин поздравил Киркорова с днем рождения шутливым видео
Юморист Максим Галкин поздравил с днем рождения поп-певца Филиппа Киркорова.
Культуромания 09:24
Здоровье
Стало известно, где чаще всего в Башкирии пациенты заражались COVID-19
Ранее стало известно, что Башкирия занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом и первое место по смертности от инфекции в Приволжском федеральном округе.
Уфа1.ру 07:51
Общество
Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
Общество
На въезде в Тульскую область отмечена многокилометровая пробка
На въезде в Тульскую область очевидцами отмечена растянувшаяся на несколько километров пробка.
Актуальные Новости вчера в 07:15
Транспорт
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Экономика
«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам
«Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея ввиду элементы технического анализа.
РБК 09:59
Шоу-бизнес
Певица Лолита развелась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
РИА Новости 07:56
Политика
В Кремле допустили выплату матпомощи всем россиянам
Россияне могут претендовать на единоразовую материальную помощь со стороны государства.
Национальная служба новостей 05:10
Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21