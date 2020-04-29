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Политика Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 6

Гаджеты Пандемия и экономический кризис обострят конкуренцию между Intel и AMD Представители New Street Research вообще считают, что в первом квартале AMD уже уступила часть рыночных позиций Intel, и дальше будет только хуже, поскольку последняя из компаний нарастила объёмы производства процессоров, а общий спрос в условиях кризиса сократит потребность рынка.

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Общество В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев. 6

Хоккей Цулыгин покидает «Салават Юлаев» По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба. 5

Здоровье Стало известно, где чаще всего в Башкирии пациенты заражались COVID-19 Ранее стало известно, что Башкирия занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом и первое место по смертности от инфекции в Приволжском федеральном округе.

Экономика «Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам «Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея ввиду элементы технического анализа.

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