Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара опустился ниже 73 рублей

Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля.
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Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже

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Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля

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Курс валют сегодня: рубль растёт по отношению к доллару и евро

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Евро подешевел до 79,06 рубля

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Дорожающая нефть помогает рублю расти к доллару и евро. «В плюсе» и фондовый рынок

Интересант03:18

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Интерфакс03:31

Курс доллара упал ниже ₽73 на открытии торгов

РБК03:03
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:15, Ашберн

Комментарии

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Политика

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Общество

Кондратьев продлил карантин на Кубани 12 мая

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Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»

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Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
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В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
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РИА Новости вчера в 10:18
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Здоровье

Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира

Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
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Политика

Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 08:47
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Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики

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Пандемия и экономический кризис обострят конкуренцию между Intel и AMD

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ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн

ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
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Технологии

Acer предложила пользоваться ноутбуками по подписке

Оформив подписку, стоимость которой начинается от 990 рублей в месяц, можно получить в пользование ноутбуки Acer из линеек Aspire, Swift, Spin или ConceptD Компания Acer совместно с Forward Leasing запустила программу Acer Forward, которая позволяет использовать понравившийся ноутбук за небольшую плату в месяц с постепенным выкупом в собственность и опцией обмена на новую модель.
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Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
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В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
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Путин рассказал о поизносившихся за время самоизоляции матрасах

После режима самоизоляции производство матрасов в России быстро восстановится, поскольку они поизносятся у многих.
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Цулыгин покидает «Салават Юлаев»

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Галкин поздравил Киркорова с днем рождения шутливым видео

Юморист Максим Галкин поздравил с днем рождения поп-певца Филиппа Киркорова.
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Стало известно, где чаще всего в Башкирии пациенты заражались COVID-19

Ранее стало известно, что Башкирия занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом и первое место по смертности от инфекции в Приволжском федеральном округе.
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Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева

Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
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Общество

На въезде в Тульскую область отмечена многокилометровая пробка

На въезде в Тульскую область очевидцами отмечена растянувшаяся на несколько километров пробка.
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Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

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«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам

«Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея ввиду элементы технического анализа.
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Певица Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
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Россияне могут претендовать на единоразовую материальную помощь со стороны государства.
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Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
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