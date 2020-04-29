Финансы
ПРАЙМРубль растет к доллару и евро в начале дня
Курс рубля повышается к доллару и евро в начале торгов вслед за стоимостью нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск четверга снижался на 22 копейки – до 72,79 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 79,29 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда03:16
Курс доллара на торгах Московской биржи снизился более, чем на 1,5% и достиг 72,99. руб
Эхо Москвывчера в 18:09
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:46, Ашберн
Комментарии
Политика
МИД Германии призвал обеспечить доступ миссии ОБСЕ по всей Украине
Как передает ТАСС, в документе заявлено о том, что главы МИД стран «нормандской четверки» проведут 30 апреля видеоконференцию.
Евразия Daily 00:42
Политика
Песков предупредил о высоком риске второй волны коронавируса
Существует большой риск возникновения второй волны эпидемии коронавируса, поэтому действующие в стране ограничения должны сниматься поэтапно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Наша версия 03:33
Политика
На Украине нашли новую должность для Саакашвили
Арахамия рассказал, что последние несколько дней Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский, и они нашли другой формат работы.
Lenta.ru 09:22
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество
Мэрия опровергла сбой в работе цифровых пропусков в Москве
Департамент информационных технологий Москвы опровергает сообщения о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков.
РБК 08:32
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Политика
Путин заявил о сплоченности россиян в борьбе с коронавирусом
Борьба с коронавирусной инфекцией стала экзаменом на человечность и способность к состраданию.
Вечерняя Москва 09:18
Общество
В Росгвардии выявили 339 случаев заражения коронавирусом
В Росгвардии зарегистрировали 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:54
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия
В воронежском селе 11-летняя девочка забеременела от сводного брата
В с. Яцейка Эртильского района Воронежской области 11-летняя девочка, которую воспитывали в приемной семье, забеременела от сводного брата.
Обозреватель Врн 08:42
Общество
На въезде в Тульскую область отмечена многокилометровая пробка
На въезде в Тульскую область очевидцами отмечена растянувшаяся на несколько километров пробка.
Актуальные Новости вчера в 07:15
Энергетика
«Газпром» заставили снизить цены на газ для Польши
"Газпром" согласился пересмотреть условия поставок газа по контракту с польской PGNiG согласно решению Стокгольмского арбитража.
Ruposters.ru 05:31
Футбол
Витсель уговаривает Феллайни спасти «Стандард» от банкротства
Экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель пытается уговорить своего бывшего одноклубника по «Стандарду» Маруана Феллайни спасти льежский клуб от банкротства, сообщает Nieuws Blad.
Матч ТВ вчера в 16:45
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
Экономика
Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании
Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора.
РБК 05:48
Общество
Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
Происшествия
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
REGNUM вчера в 22:13
Происшествия
Вор в законе Муму и авторитет Морозик устроили поножовщину в казино
В казино «Венеция» в Орше (Белоруссия) произошла драка, переросшая в поножовщину: в ней приняли участие 46-летний вор в законе Олег Герасимович, известный в криминальных кругах как Муму или Слуцкий, и оршанский авторитет Доморосов по кличке Морозик.
Lenta.ru 08:16
Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
Политика
Руслан Болотов стал мэром Иркутска
Депутаты Думы Иркутска на очередном заседании 30 апреля избрали мэром города Руслана Болотова, который ранее занимал должность вице-мэра областного центра.
АиФ Иркутск 06:38
Общество
В Пензенской области продлен режим повышенной готовности
Пенза, 30 апреля 2020, 16:32 — REGNUM В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 11 мая.
REGNUM 09:32
Общество
В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок
В Московской области готовятся внедрить систему обязательного ношения масок. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РБК 09:27
Футбол
Флик продлил контракт с «Баварией»
Soccer.ru 08:48
Экономика
Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством.
РБК 07:55