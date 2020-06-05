Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль растет к доллару и евро в начале дня

Курс рубля ускоряет рост к доллару и евро на фоне позитивной динамики нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск пятницы снижался на 44 копейки – до 68,71 рубля, курс евро – на 22 копейки, до 78,17 рубля.
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Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов

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Рубль растет к доллару и евро в начале торгов 5 июня

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Рубль упал после открытия торгов

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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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На разлив: может ли повториться норильская техногенная катастрофа

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Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
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Наука

Канадские палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра

Высокая степень сохранности останков панцирного динозавра Borealopelta markmitchelli позволила палеонтологам из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, Брандонского университета и Университета Саскачевана проанализировать содержимое желудка ископаемого.
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Футбол

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Московский "Локомотив" проявляет интерес к вратарю "Краснодара" Денису Адамову, сообщает "Чемпионат.com".
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Разлив топлива в Норильске локализован

Место разлива нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске локализовано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии

Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
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Политика

Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США

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Экономика

Кубань получила почти 290 млн рублей на поддержку регооператоров

Краснодарский край получил федеральную субсидию в размере 290 млн рублей на поддержку региональных операторов.
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Наука

Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК

Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
Южный Федеральный 02 июня в 21:51
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Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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Культура

Самые популярные ролики российского YouTube теперь доступны в 8К-качестве

Один из пользователей сети YouTube на своем канале Veskercon Live выложил ставшие уже культовыми, когда-то очень популярные среди русскоязычных пользователей видеохостинга ролики в качестве 8К.
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Наука

Археологами обнаружено самое большое и древнее сооружение майя

В Гватемале на искусственном плато Сейбаль было обнаружено очень крупное сооружение древних майя.
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Силовики проводят обыски в доме главы Мегиона и администрации города

Обыск сотрудники силовых структур проводят и в доме самого главы города Олега Дайнеки.
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В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

На 84-м году жизни скончался актер и режиссер Михаил Кокшенов, сообщила РБК его вдова Наталья Лепехина.
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Общество

Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
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Здоровье

Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса

Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
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Стрелявшего в студента СПбГУ на Невском проспекте задержали

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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в тексте документа.
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Политика

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Очередной пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2», подготовили сенаторы США.
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
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Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
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Музыка

Ольга Бузова представила в Сети новый трек «Орбит без сахара»

Певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети новый клубный трек "Орбит без сахара".
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YouTube начал блокировать гомофобную рекламу поправок в Конституцию

YouTube заблокировал на одном из каналов агитационный ролик, где важность поправок в Конституцию объясняется высмеиванием персонажа-гея.
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В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса

В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.
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Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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