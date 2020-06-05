Курс рубля ускоряет рост к доллару и евро на фоне позитивной динамики нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск пятницы снижался на 44 копейки – до 68,71 рубля, курс евро – на 22 копейки, до 78,17 рубля.

Рубль растет к доллару и евро в начале дня

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