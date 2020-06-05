Финансы
ПРАЙМРубль растет к доллару и евро в начале дня
Курс рубля ускоряет рост к доллару и евро на фоне позитивной динамики нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск пятницы снижался на 44 копейки – до 68,71 рубля, курс евро – на 22 копейки, до 78,17 рубля.
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Происшествия
На Кубани коронавирус выявлен у шестимесячного ребенка
В Гулькевичском районе за сутки зарегистрировано 15 случаев выявленных пациентов с коронавирусом, в Краснодаре - 14, а в Армавире заболели 10 человек.
Российская газета 04:23
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Происшествия
На разлив: может ли повториться норильская техногенная катастрофа
Известия вчера в 12:38
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Наука
Канадские палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра
Высокая степень сохранности останков панцирного динозавра Borealopelta markmitchelli позволила палеонтологам из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, Брандонского университета и Университета Саскачевана проанализировать содержимое желудка ископаемого.
Evo-rus.com вчера в 03:04
Футбол
«Локомотив» может приобрести голкипера «Краснодара»
Московский "Локомотив" проявляет интерес к вратарю "Краснодара" Денису Адамову, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:53
Общество
Разлив топлива в Норильске локализован
Место разлива нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске локализовано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 04:27
Политика
Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии
Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
Политика
Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США
ФАН вчера в 19:59
Экономика
Кубань получила почти 290 млн рублей на поддержку регооператоров
Краснодарский край получил федеральную субсидию в размере 290 млн рублей на поддержку региональных операторов.
Деловая газета. Юг 09:18
Наука
Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК
Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
Южный Федеральный 02 июня в 21:51
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
Культура
Самые популярные ролики российского YouTube теперь доступны в 8К-качестве
Один из пользователей сети YouTube на своем канале Veskercon Live выложил ставшие уже культовыми, когда-то очень популярные среди русскоязычных пользователей видеохостинга ролики в качестве 8К.
NewInform 06:21
Наука
Археологами обнаружено самое большое и древнее сооружение майя
В Гватемале на искусственном плато Сейбаль было обнаружено очень крупное сооружение древних майя.
ToDay News Ufa 08:40
Происшествия
Силовики проводят обыски в доме главы Мегиона и администрации города
Обыск сотрудники силовых структур проводят и в доме самого главы города Олега Дайнеки.
Муксун.fm 07:33
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
На 84-м году жизни скончался актер и режиссер Михаил Кокшенов, сообщила РБК его вдова Наталья Лепехина.
РБК 07:47
Общество
Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
Происшествия
Стрелявшего в студента СПбГУ на Невском проспекте задержали
Форпост Северо-Запад 06:27
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в тексте документа.
Lenta.ru вчера в 09:04
Политика
США вводит против «Северного потока-2» новые санкции
Очередной пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2», подготовили сенаторы США.
Южный Федеральный 03 июня в 20:03
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
Музыка
Ольга Бузова представила в Сети новый трек «Орбит без сахара»
Певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети новый клубный трек "Орбит без сахара".
РИА Новости вчера в 06:11
Общество
YouTube начал блокировать гомофобную рекламу поправок в Конституцию
YouTube заблокировал на одном из каналов агитационный ролик, где важность поправок в Конституцию объясняется высмеиванием персонажа-гея.
Афиша Daily вчера в 06:56
Здоровье
В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса
В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.
Газета.Ru 01:57
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13