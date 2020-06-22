Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль снизился к доллару и евро

Курс рубля незначительно снизился к доллару и евро, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Московскую биржу. Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
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Рубль днем продолжает укрепляться к доллару и евро благодаря спросу на риск

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Курс доллара поднялся до 69,05 рубля

ТАСС03:02
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Армия и оружие

Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Общество

В России началась четырехдневная рабочая неделя: как будем отдыхать

Ранее президент России Владимир Путин из-за пандемии перенес парад Победы с 9 мая на 24 июня.
Толк 21 июня в 23:41
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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
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Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Армия и оружие

Кого может победить украинская армия

Rambler News Service 05:16
Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
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Спорт

Российские легкоатлеты обратились к Путину из-за кризиса в виде спорта

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 05:50
Здоровье

Главврач калужской инфекционки упрекнула калужан в беспечности

Главврач калужской инфекционной больницы Елена Алешина объяснила, почему коронавирус так стремительно распространился по Калужской области.
Калужские новости вчера в 09:00
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Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 21 июня в 12:41
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Теннис

Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом

Вести.Ru 08:32
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Авто

Российский рынок покинули два кроссовера Haval

Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
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Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Политика

Россия и США обсуждали в Вене продление ДСНВ в течение 10 часов

Россия и США возобновляют консультации по вопросам стратегической стабильности. Очередной раунд переговоров прошел 22 июня в Вене.
Газета.Ru вчера в 14:27
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Армия и оружие

Египет приготовился к вторжению в Ливию

Египет может вторгнуться в Ливию на законных основаниях.
Lenta.ru 20 июня в 23:32
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Общество

Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно

В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе.
Интерфакс 06:26
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Общество

Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
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Общество

Бывшего главу Wirecard арестовали после пропажи €1,9 млрд

Ушедший в отставку глава германской финансовой компании Wirecard AG Маркус Браун арестован, сообщает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на прокуратуру Мюнхена.
РБК 09:30
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Армия и оружие

На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
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Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс выхода республик из состава Союза Советских Социалистических Республик на рубеже 80-90-х годов прошлого века.
Городовой 07:40
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Экономика

Всероссийскую перепись населения предложили перенести на полгода

Всероссийская перепись населения вместо октября этого года может пройти в апреле 2021-го, этот срок обозначен в проекте постановления Минэкономразвития и Росстата, который был направлен в другие ведомства.
РБК 09:57
Армия и оружие

Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
МедиаПоток вчера в 11:44
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Кино

Сериал «Перри Мейсон» бьет рекорды на HBO

По подсчетам специалистов, первая серия «Мэйсона» побила многие рекорды, например успешный «Чужак» снятый по бестселлеру Стивена Кинга собрал всего 1,2 миллиона зрителей, а «Хранители» — 1,5 миллиона зрителей.
Телепрограмма 08:12
Шоу-бизнес

Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода

Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 04:12
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