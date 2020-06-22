Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль растет к доллару и евро в начале торгов

Рубль растет к доллару и евро в начале торговой сессии, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

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Курс доллара поднялся до 69,05 рубля

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Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

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В Пермском крае выявлено 64 новых случая коронавируса

Роспотребнадзор РФ опубликовал данные о распространении COVID-19 на 23 июня. В Прикамье за сутки зарегистрировано 64 случая заражения.
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Политика

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
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Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Политика

Путин выступит с телеобращением

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
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Армия и оружие

Парад Победы в Ростове решили не отменять

Как сообщает пресс-служба администрации Ростовской области, 24 июня в параде примут военнослужащие Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя.
Южный автомобиль вчера в 14:19
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Политика

Песков рассказал, кто посетит парад Победы в Москве

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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Сериал снят по мотивам знаменитых романов Азимова о работе корпорации «Основание» по моделированию развития общества, но не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения.
Киноафиша России 04:17
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

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Происшествия

Дочь российского фермера обвинили в двойном убийстве

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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
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Общество

Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:26
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
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Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
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Авто

Mercedes-AMG GLA появился в России

Mercedes-Benz GLA нового поколения доступен для заказа в России еще с марта, а теперь в прайс-листе марки появились его «заряженные» AMG-версии.
Автоновости дня 04:30
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
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Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 05:35
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Происшествия

В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками

Интерфакс вчера в 01:25
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Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
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Общество

Иван Охлобыстин рассказал о жутком совпадении в ДТП с Ефремовым

iReactor 04:02
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Шоу-бизнес

Сын Боярского отреагировал на слухи о болезни исхудавшего отца

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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
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Футбол

«Уфа» продолжит подготовку к игре со «Спартаком» после тестов футболистов

Футбольный клуб "Уфа" в среду в плановом режиме продолжит подготовку к матчу 24-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", если все тесты на коронавирус дадут отрицательный результат, сообщил РИА Новости генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
РИА Новости 05:44
Общество

В Самарской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом

Самара, 22 июня 2020, 12:37 — REGNUM 63 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области.
REGNUM вчера в 05:37
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Общество

Андрей Носков подал в суд на городских активистов

Орджоникидзевский районный суд Уфы зарегистрировал два исковых заявления застройщика, депутата горсовета Андрея Носкова к городским активистам.
Коммерсантъ Уфа вчера в 17:51
Футбол

Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА

П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия.
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Общество

Конкурс по рытью могил на скорость перенесли из Приморья в Омск

Интерфакс 03:56
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