Рубль растет к доллару и евро в начале торговой сессии, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

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