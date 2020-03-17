На открытии торгов Московской Биржи 17 марта курс доллара к рублю снизился на 0,73% к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро упал на 0,99%. По данным на 10:10 мск, курс доллара снизился до 74,11 рубля, евро — до 82,59 рубля.

Рубль немного укрепился к доллару и евро

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