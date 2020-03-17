Финансы

News.ruNews.ruРубль немного укрепился к доллару и евро

На открытии торгов Московской Биржи 17 марта курс доллара к рублю снизился на 0,73% к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро упал на 0,99%. По данным на 10:10 мск, курс доллара снизился до 74,11 рубля, евро — до 82,59 рубля.
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Путин призвал не скупать продукты, акции авиакомпаний рушатся, правительство придумало, как поддержать экономику. Главное об экономике за день — в подборке URA.RU

URA.Ru13:23

Рубль начал укрепляться к доллару и евро вслед за нефтью

Интерфакс03:36

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:28

Курс доллара опустился ниже 74 рублей на открытии торгов

РБК03:05

Рубль укрепился к доллару и евро

Взгляд.ру04:47

Рубль подорожал по отношению к доллару при открытии торгов на Московской бирже

ФАН04:19

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:04
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Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:32
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Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:09
Футбол

Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом

Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
Газета.Ru 14:46
Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета 11:25
Политика

Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США

Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
ТАСС 13:58
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт вчера в 07:38
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Общество

Россия ограничивает въезд иностранных граждан

Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:20
Общество

Минфин США оценил ситуацию с коронавирусом для авиакомпаний

Ситуация с коронавирусом для авиакомпаний хуже, чем после терактов 11 сентября 2001 года, который привел к затяжному кризису отрасли и банкротствам ряда компаний, заявил министр финансов США Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме.
РИА Новости 12:05
Авто

Volkswagen поднял цены на автомобили в России

Фото: Volkswagen Компания Volkswagen повысила цены на свои автомобили в России.
Daily-Motor.Ru 04:55
Экономика

Минэкономразвития предложило способ вернуть деньги за отмененные туры

Минэкономразвития предложило проект закона по возврату денег за туры за счет фонда персональной ответственности «Турпомощи».
Взгляд.ру 12:01
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Политика

Глава Роскомнадзора Жаров возглавит «Газпром-медиа»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет свою должность и возглавит холдинг «Газпром-медиа», сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 14:16
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Общество

В Екатеринбурге подтвердили первый случай коронавируса

Профиль 09:04
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ вчера в 05:48
Армия и оружие

Индия решила купить 400 российских танков Т-90С

Вооружённые силы Индии решили закупить ещё 400 российских танков Т-90С, производимых в стране по лицензии.
RT на русском вчера в 11:18
Общество

В Пензе подтверждён первый случай заражения коронавирусом

«Официально диагноз «коронавирус» у госпитализированного в Пензе ранее пациента подтверждён», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:53
Происшествия

Омбудсмен побеседует с блогером Диденко, имитировавшей суицид с детьми

РИА Новости 04:58
Общество

Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса

В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
РИАМО 05:47
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
Происшествия

Суд в Киеве арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Суд в Киеве арестовал до 2 апреля помощника экс-депутата Херсонского облсовета Алексея Левина, который подозревается в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
ФАН 14:19
Общество

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Интерфакс 14:45
Общество

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ, и призвал россиян не покупать продукты впрок.
Lenta.ru 08:09
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Gazeta.SPb вчера в 05:04
Футбол

Прядкин: УЕФА дал рекомендацию завершить РПЛ до 30 июня

Президент российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что от УЕФА ему поступила рекомендация завершить турнир до 30 июня 2020 года.
Metaratings 11:35
Футбол

Колосков назвал перенос Евро-2020 идеальным для России

В интервью «Чемпионату» Колосков сказал, что руководство УЕФА поступило правильно и мудро, перенеся Евро-2020.
ProstoProSport 12:10
Здоровье

В Самаре выявлен первый случай заражения коронавирусом

Во вторник, 17 марта, в Самаре был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. Анализы на заболевание показали положительный результат.
ГТРК Самара 11:10
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