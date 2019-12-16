Финансы
Газета.RuРубль растет к доллару и снижается к евро
В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель. Проследить за курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки".
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Спорт
WADA передало в РУСАДА 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб
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Сотрудники управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве сообщили, что зимой в рацион питания необходимо включить жирную рыбу и растительные масла.
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В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Украины Владимира Зеленского.
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Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
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В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине
После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну.
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Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
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Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возвращение компании Opel в Россию, отметив, что российский рынок останется крупным, несмотря на волатильность.
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«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
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Совсем скоро должен состояться анонс недорогого смартфона Samsung Galaxy A21, первые качественные рендеры которого были опубликованы производителем защитных чехлов для него.
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«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
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Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
Как видно на кадрах, для участия в съемках фигуристка выбрала платье-бюстье. В студию Алина пришла с Татьяной Навкой.
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Пуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли на резервную дату
Напомним, пуск ракеты "Союз" с коммерческими космическими аппаратами на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане был запланирован на 17 декабря 2019 года.
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Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
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Брэд Питт воссоединился с Дженнифер Энистон на вечеринке Брэд Питт побывал на вечеринке у бывшей жены.
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В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением
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Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
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Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
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Некоторым жителям столицы несказанно повезло: пассажирам МЦД случайно зачислили 20 тысяч рублей на проездные "Тройка", передает агентство "Москва".
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В Переславле-Залесском депутата гордумы заподозрили в убийстве
По информации следственного управления СК РФ по Ярославской области, 14 декабря в Троицкой Слободе Переславля-Залесского было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.