Финансы
РосбалтРубль в начале торгов уступает доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже слабеет к доллару США и евро. Так, к 10:55 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» подрос на 7 копеек к предыдущему закрытию до 62,5150 рубля.
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Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
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В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей — Никиты и дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям, сообщает "КП".
Происшествия
Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя
В Астраханской области при выполнении планового полета экстренно сел самолет Ту-22, сообщили в Минобороны.
Происшествия
У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции
Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
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Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Спорт
Против российских спортсменов открыли новые дела о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) около 15 дел, открытых по результатам перепроверки данных из Московской антидопинговой лаборатории.
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Армия и оружие
Крупнокалиберный «Пион» пошел на испытания
Самоходная пушка 2С7 "Пион" прошла ремонт, модернизацию и отправилась на испытания. Работы над орудием должны завершиться до конца декабря.
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Грипп снижает вероятность заболеть простудой
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ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Происшествия
В Кировской области участковый пожаловался в полицию на жену за побои
В Кировской области участковый уполномоченный написал заявление в полицию об избиении его женой - стажером одного из подразделений ОВД, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в пресс-службу управления МВД по региону.
Происшествия
В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека
Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Здоровье
Самая низкая смертность населения в России зафиксирована в Дагестане
Дагестан демонстрирует одни из лучших показателей в стране, как республика с самым низким показателем смертности, сообщает Минздрав Дагестана.
Шоу-бизнес
Брэд Питт воссоединился с Дженнифер Энистон на вечеринке
Брэд Питт воссоединился с Дженнифер Энистон на вечеринке Брэд Питт побывал на вечеринке у бывшей жены.
Общество
Уральский полпред призвал силовиков лучше искать коррупцию
Силовики Ямала и Челябинской области стали менее эффективно выявлять коррупцию по сравнению с 2018 годом.
Политика
Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник не стал комментировать законопроект Зеленского, пообещав, что Кремль «очень внимательно» изучит этот документ на предмет соответствия минским соглашениям и «формуле Штайнмайера», увязывающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса с проведением там справедливых выборов по стандартам ОБСЕ.
Армия и оружие
В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения
Экономика
Центробанк намерен ужесточить процедуру выдачи ипотеки
В России могут ужесточить для банков правила выдачи ипотеки, соответствующие меры содержатся в докладе Центрального банка, подготовленного для обсуждения участниками рынка.
Происшествия
Главу депутатской фракции задержали за убийство
Фото: admpereslavl.ru В Переславле ‑ Залесском задержали главу фракции от "Единой России" в городской думе Владимира Корнилова.
Футбол
В Китае заблокировали соцсети Озила и распустили фан-клуб
Как сообщает The Telegraph, в стране заблокированы все социальные сети футболиста, а также был распущен фан-клуб под названием «М10», в котором насчитывалось свыше 30 тысяч человек.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
Володин отметил, что во многих регионах страны врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Космос
Неожиданное открытие: Астрономы доказали, что Вселенная замкнута
Новое неожиданное открытие сделали ученые-астрономы и доказали, что наша Вселенная замкнута.
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.