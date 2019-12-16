Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже слабеет к доллару США и евро. Так, к 10:55 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» подрос на 7 копеек к предыдущему закрытию до 62,5150 рубля.

Рубль в начале торгов уступает доллару и евро

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