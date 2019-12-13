Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль растет к доллару и снижается к евро

В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель. Проследить за курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки".
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Рубль растет к доллару и снижается к евро

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Телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах», которую исполняли на трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория» в Кремлевском дворце.
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РБК 04:25
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ПСВ объявил об отставке главного тренера команды Марка ван Боммела.
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В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
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Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.
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«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
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Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020 года, как планировалось.
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Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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Суд приговорил бывшего члена ОНК Москвы Набиуллина к условному сроку

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