Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль растет к доллару и снижается к евро

В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель. Проследить за курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки".
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Рубль снижается к доллару и евро

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 12:26, Ашберн
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