Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль растет к доллару и снижается к евро

Курс рубля растет к доллару и перешел к снижению к евро на фоне укрепления европейской валюты на международном рынке форекс, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 7 копеек – до 62,83 рубля, курс евро рос на 8 копеек, до 70 рублей.
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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль подешевел к доллару и евро

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Официальные курсы доллара и евро понижены почти одинаково

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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и ослаблением к евро

Банки.ру11:19

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов

ПРАЙМ02:11

Во вторник вечером курс доллара опустился до 62,59 рубля

Профиль11:46

Рубль растет к доллару и снижается к евро

Газета.Ruвчера в 02:14
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Происшествия

В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

РИА Новости 09:21
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Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
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Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

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Сообщается, что скаут московского клуба по Европе Риккардо Червеллати в ближайшее время отправится в Грецию, чтобы посетить матчи чемпионата страны с участием названных игроков.
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Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

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Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета

Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
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Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
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Центробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки

В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам.
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Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына

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Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
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Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

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РБК 10:29
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Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ

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Газета.Ru 12:34
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