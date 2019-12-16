Финансы

Взгляд.руВзгляд.руРубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторника вырос на 12 копеек – до 62,56 рубля, курс евро поднялся на 13 копеек – до 69,74 рубля. Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 65,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль растет к доллару и снижается к евро

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Рубль укрепился к доллару

Московский Комсомолецвчера в 02:15

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов

ПРАЙМ02:11
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Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
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Происшествия

Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
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Происшествия

В Турции арестовали более 170 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО

Правоохранительные органы Турции арестовали 171 человека, подозреваемого в связях с ФЕТО, об этом 17 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
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Политика

«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 04:24
Происшествия

В Кирове автомобиль рухнул с моста

Около часа назад на мосту на ул. Воровского произошло серьезное ДТП: автомобиль вылетел с моста и упал на железнодорожные пути.
Newsler.ru вчера в 15:16
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Российская газета 03:35
Политика

Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
РБК вчера в 13:35
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Участкового избила жена в Кировской области

Газета.Ru 04:34
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Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru вчера в 18:33
Политика

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Газета.Ru 03:59
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Зеленский поддержал украинского футболиста Зозулю

РИА Новости вчера в 12:07
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Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС 02:39
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ФСБ задержала в Челябинской области членов этнической ОПГ

Подозреваемые организовывали пребывание на территории РФ нелегальных мигрантов В Челябинской области Пограничное управление ФСБ и Центр по противодействию терроризму и экстремизму и ГСУ регионального ГУ МВД пресекли деятельность этнической ОПГ, занимавшейся оформлением поддельных документов для нелегальных мигрантов.
Правда УрФО 03:38
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук отмечает день рождения

Сегодня, 17 декабря, свой день рождения отмечает Светлана Бондарчук. Трудно поверить, но ей исполняется уже 51 год.
Экспресс газета вчера в 22:30
Общество

Минтруд предложил сократить срок выдачи маткапитала

Министерство труда и социальной защиты предлагает сократить срок рассмотрения заявлений на использование маткапитала с 30 до 12 дней.
БИЗНЕС Online вчера в 13:44
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«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

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Футбол

Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
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Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
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Энергетика

Минск предложил увеличить тарифы на прокачку нефти из РФ в 2020 году

Транспортировщик углеводородного сырья ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличить тариф на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам республики в 2020 году на 16,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в понедельник, 16 декабря.
Известия вчера в 11:43
Фигурное катание

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Российская газета вчера в 13:02
Армия и оружие

Дмитрий Семизоров: артустановка «Коалиция-СВ» обгоняет время

Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о планах по выпуску перспективных орудий для Вооруженных сил, замене на существующих артустановках украинских комплектующих, а также об основном гражданском направлении деятельности – трамваях.
РИА Новости 02:00
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Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
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Адвокат рассказал о психиатрической экспертизе историка Соколова

RT на русском 03:58
Общество

Цена на газ для жителей Украины зависит от переговоров с РФ — Гончарук

Гончарук отметил, что если Россия и Украина не подпишут договор о транзите российского газа, то его цена для населения Украины вырастет, но до предела, заданного компанией НАК «Нафтогаз».
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Opel возобновила продажи в России

Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.
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Миллиард лет назад центр нашей Галактики взорвался тысячами сверхновых

Рассмотрев плотные области в центре Млечного Пути, ученые выяснили, что 80 процентов его звезд образовались за первую половину его существования — в период от восьми до 13,5 миллиарда лет назад.
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Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи

Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.
REGNUM 02:17
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