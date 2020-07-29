Финансы
Газета.RuРубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов
Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов в среду, 29 июля. На это указывают данные Московской биржи. Курс доллара опустился на 13 копеек и составил 72,46 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль активно растет к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex
Интерфакс27 июля в 03:30
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
Происшествия
Адвокат заявил об отказе Ефремова от признания вины в материалах дела
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле об аварии с участием актёра Михаила Ефремова, заявил, что в материалах уголовного дела содержится отказ артиста от признания вины.
RT на русском 05:11
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Общество
Приостановлено обучение детей в гимназии при Среднеуральском монастыре
«С 2013 года дети монастыря находились на семейной форме обучения и были прикреплены для прохождения промежуточной и итоговой аттестации к Свято-Симеоновской православной гимназии», — рассказали в епархии.
Известия 05:11
Общество
Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС
Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Политика
Аксёнов уволил вице-премьера, отвечающего за ЖКХ
Согласно документу, курировать сферы, за которые отвечала уволенная Жукова, временно будет вице-премьер РК Евгений Кабанов.
Бизнес-газета 04:40
Общество
Вспышка коронавируса во Вьетнаме у ВОЗ не вызывает опасений
По имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились, добавил представитель ВОЗ.
BFM.ru 05:18
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Игры
Rockstar Games сообщила о крупнейшем в истории обновлении GTA Online
Деловое.ТВ 26 июля в 13:19
Политика
Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме
Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
НТВ вчера в 14:48
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело 04:42
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию «серых» доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
Здоровье
Пристрастие к определенным продуктам может говорить о заболевании
Ученые сделали вывод, что постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со здоровьем.
Миасский рабочий вчера в 23:30
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Шоу-бизнес
Жигунов рассказал о стрелявшем в него Аверине
Lenta.ru вчера в 19:20
Происшествия
В Барнауле простились с погибшим на Старом базаре мужчиной
Жизнь Павла Рохлова оборвалась во время драки на Старом базаре в Барнауле.
Катунь 24 01:51
Футбол
ФК «Краснодар» может купить аргентинского форварда
Краснодар, 29 июля 2020, 12:22 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» может купить нападающего аргентинского клуба «Тальерес» Науэля Бустоса.
REGNUM 05:22
Политика
Опрос: Уровень доверия к действующему президенту Беларуси превысил 78%
Стабильно высокий уровень доверия действующему главе государства подтвердил за две недели до выборов президента, назначенных в Беларуси на 9 августа, социологический тест населения страны.
Российская газета 03:59
Политика
Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском вчера в 14:44
Наука
Ученые обнаружили аномалию, вызывающую рак желудка
Группа ученых из Сингапура и Японии выявила аномалию, провоцирующую развитие одного из самых агрессивных видов онкологии — рака желудка.
Рамблер 03:13
Футбол
Месси стал лидером по числу незабитых пенальти в XXI веке
Капитан «Барсы» Лионель Месси оказался лидером в рейтинге футболистов, который больше других не забили пенальти в XXI веке.
ProstoProSport 01:05
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл признался, что не гордится тем, кем стала его дочь
Отец супруги британского принца Гарри, бывшей американской актрисы Меган Маркл, который уже давно не общался с представителями прессы, на днях признался, что не гордится тем, кем стала его дочь.
Аргументы недели вчера в 15:56
Общество
Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран
Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел.
News.ru вчера в 12:53
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
REGNUM 05:14
Общество
Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета
К сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию.
РБК 05:02