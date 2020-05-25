Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль растет к доллару на открытии торгов

Российский рубль показывает рост к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи 25 мая, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара упал на 18 копеек и составил 71,46 рубля. Курс евро, в свою очередь, снизился на 32 копейки — до 77,76 рубля.
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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Evo-rus.com14:23

Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро вслед за снизившей темпы роста нефтью

Финмаркет09:51

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб

ТАСС03:03

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:22

Курс евро упал до 77 рублей

Газета.Ru03:15

Рубль вырос на открытии торгов

Телеканал 360°03:44

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 21:10, Ашберн

На торгах 25 мая евро и доллар подешевели

КП - Беларусь04:28
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 21:10, Ашберн
Общество

Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ

Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии

The GEEK 12:43
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Происшествия

Экс-министр Пензенской области получил срок за изнасилование

Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Вести.Ru 11:55
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Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
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Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
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Общество

Стали известны сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в начале осени.
Рифей-Пермь 06:05
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Общество

Волонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных

Волонтеры в Москве с 26 мая вновь смогут посещать 13 приютов для бездомных собак и кошек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 09:30
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Общество

Песков сообщил о своей выписке из больницы

RT на русском 10:45
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Политика

В МИД РФ рассказали о созыве конференции странами — депозитариями ДОН

Москва же заявила, что подтверждает намерение выполнять Договор по открытому небу, судьба которого после одностороннего выхода США будет решена на конференции стран-участниц.
Известия 09:01
Космос

Российский космонавт исследовал рисунки на плато Наска

Исследованием геоглифов Наска занялся и российский космонавт Иван Вагнер, находящийся сейчас в экспедиции на МКС.
Южный Федеральный вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал развод

Пару дней назад в сети появилась информация о том, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков приняли решение развестись.
Popcake 01:57
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Авто

Автозавод «Соллерс» во Владивостоке сократит рабочую неделю и зарплаты из-за пандемии

Единственный на Дальнем Востоке автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке планирует сократить количество рабочих дней в неделю до четырех и пропорционально уменьшить зарплаты сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
ТАСС 21:07
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Политика

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости 18:34
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Энергетика

Мировые цены на нефть показывают незначительный рост

Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения.
REGNUM 04:07
3
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая

За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая.
РБК 04:23
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Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
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Происшествия

В Улан-Удэ полуторагодовалый ребенок выпал с пятого этажа

В Улан-Удэ сегодня около полудня из окна квартиры, расположенной на пятом этаже одного из домов в микрорайоне Восточный, выпал полуторгодовалый ребенок.
Номер один 09:08
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Общество

Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»

Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
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Игры

Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок

Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
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Общество

На Алтае 26 мая непогода сменит жару до +36 градусов

Южный ветер сменится на западный, его скорость составит 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с, в северных районах – до 25 м/с.
Толк 19:36
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Общество

У министра здравоохранения Красноярского края подтвердился коронавирус

Министр сообщил, что заразился коронавирусом, болезнь у него протекает в легкой форме, чувствует он себя хорошо.
Kursk.com 09:55
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
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Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
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Экономика

Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
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Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
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Общество

Мишустин посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с планированием поездок за рубеж.
KM.ru 10:15
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Кино

Пятая часть «Джона Уика» станет финальной

Сам понятия не имею на сколько продолжений еще нас хватит, но думаю, что план сейчас заключается в том, чтобы остановиться на четвертом или в крайнем случае пятом фильме.
Piter.tv 02:58
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