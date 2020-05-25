Финансы
Экономика сегодняРубль растет к доллару на открытии торгов
Российский рубль показывает рост к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи 25 мая, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара упал на 18 копеек и составил 71,46 рубля. Курс евро, в свою очередь, снизился на 32 копейки — до 77,76 рубля.
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Общество
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Алтайском крае
В Алтайском крае во второй половине дня 26 мая и ночью 27 мая ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами по северу до 25 м/с, местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами по востоку сильные ливневые дожди, град.
Катунь 24 05:46
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
Происшествия
Руководитель лесничества попался на взятке в Красноярском крае
Как рассказали в пресс-службе Главка, руководитель КГБУ «Тинское лесничество» пошел на сделку с предпринимателем, который попросил выделить ему участок для заготовки сосны, чтобы в дальнейшем ее вырубить и продать.
ИА Запад24 21:51
Здоровье
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости 22:28
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Моисеев прокомментировал слухи о болезни
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Рамблер 16:16
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке
20 мая сообщалось, что военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж при ударе о землю погиб.
Известия 22:40
Общество
Рособрнадзор обнародовал расписание ЕГЭ в этом году
На 6 и 7 июля намечен ЕГЭ по русскому, далее по профильной математике, физике, химии, истории и биологии.
Эхо Москвы 14:31
Музыка
Самым быстрорастущим за всю историю Евровидения стал клип Little Big
Клип питерской рейв-группы на песню «Uno» набрал более 100 млн просмотров на официальном YouTube-канале международного песенного конкурса «Евровидение-2020».
Live24 23 мая в 04:30
Политика
Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов
Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Известия 21:09
Энергетика
Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Согласно первому, наиболее вероятному сценарию, нефтедобывающие страны не смогут достигнуть нового соглашения, и цены на нефть будут устанавливаться рыночными механизмами.
Lenta.ru 19:06
Экономика
Компания Махмудова вошла в рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель
Компания «Косминвест» заняла 50 место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземли по версии BEFL.
Компания 15:03
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене смартфона
ToDay News Ufa 23 мая в 05:41
Армия и оружие
Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv 00:55
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 15:07
Авто
В России появится автомобильный бренд CheryExeed
Автоновости дня 08:07
Общество
«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском 20:56
Кино
Специалисты по спецэффектам оценили российские фильмы. Они сравнили «Защитников» с индийским кино
YouTube-канал Corridor Crew, посвященный визуальным эффектам в кино, выпустил видео с разбором графики в российских блокбастерах.
КиноПоиск 05:02
Общество
В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков
15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
Происшествия
Число случаев COVID-19 в больнице в Барнауле выросло до 111
Число инфицированных коронавирусом в закрытой на карантин алтайской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи в Барнауле выросло до 111 человек, это пока не окончательные данные, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 11:46
Здоровье
Сергей Морозов: «Сейчас мы стоим на пороге снятия ограничительных мер, но для этого нам ещё предстоит многое сделать»
В видео подробно рассказываю о тех мерах поддержки, которые сейчас работают для жителей региона.
Ульяновская правда 15:40
Гаджеты
Sony назвала цену и дату продаж нового Xperia 1 II
Экономика сегодня 08:38
Общество
В Екатеринбурге рассмотрят дело о закрытии складов «Красное и белое»
В Железнодорожном суде Екатеринбурга рассмотрят административное дело о закрытии склада магазинов «Красное и белое».
RuNews24.ru 06:01
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 04:00
Экономика
Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
Главный региональный 04:10
Общество
Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 13:08
Здоровье
В Пермском крае выявили 43 новых случая коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 03:42