Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль растет к доллару на открытии торгов

Российский рубль показывает рост к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи 25 мая, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара упал на 18 копеек и составил 71,46 рубля. Курс евро, в свою очередь, снизился на 32 копейки — до 77,76 рубля.
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Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро вслед за снизившей темпы роста нефтью

Финмаркет09:51

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Известия05:17

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб

ТАСС03:03

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:22

Курс евро упал до 77 рублей

Газета.Ru03:15

Рубль вырос на открытии торгов

Телеканал 360°03:44

Индексы МосБиржи и РТС выросли на открытии торгов

News.ru03:30
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На торгах 25 мая евро и доллар подешевели

КП - Беларусь04:28
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 23:04, Ашберн
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Еще один администратор «Омбудсмена полиции» арестован за порнографию

Вести.Ru 14:41
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Общество

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Алтайском крае

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Источник рассказал об испытаниях первого носителя «Посейдонов»

РИА Новости 20:03
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Общество

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Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
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Происшествия

Руководитель лесничества попался на взятке в Красноярском крае

Как рассказали в пресс-службе Главка, руководитель КГБУ «Тинское лесничество» пошел на сделку с предпринимателем, который попросил выделить ему участок для заготовки сосны, чтобы в дальнейшем ее вырубить и продать.
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Певец и танцор Борис Моисеев опроверг слухи о своем «плачевном состоянии».
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Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке

20 мая сообщалось, что военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж при ударе о землю погиб.
Известия 22:40
Общество

Рособрнадзор обнародовал расписание ЕГЭ в этом году

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Вести.Ru 03:48
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Политика

Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов

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Известия 21:09
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Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года

Согласно первому, наиболее вероятному сценарию, нефтедобывающие страны не смогут достигнуть нового соглашения, и цены на нефть будут устанавливаться рыночными механизмами.
Lenta.ru 19:06
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Экономика

Компания Махмудова вошла в рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель

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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
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Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене смартфона

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Армия и оружие

Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
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Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
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В России появится автомобильный бренд CheryExeed

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Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
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Кино

Специалисты по спецэффектам оценили российские фильмы. Они сравнили «Защитников» с индийским кино

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В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков

15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
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Происшествия

Число случаев COVID-19 в больнице в Барнауле выросло до 111

Число инфицированных коронавирусом в закрытой на карантин алтайской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи в Барнауле выросло до 111 человек, это пока не окончательные данные, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Сергей Морозов: «Сейчас мы стоим на пороге снятия ограничительных мер, но для этого нам ещё предстоит многое сделать»

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Sony назвала цену и дату продаж нового Xperia 1 II

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Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
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Экономика

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики

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Главный региональный 04:10
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Общество

Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
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Здоровье

В Пермском крае выявили 43 новых случая коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 03:42
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