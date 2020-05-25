Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля. Евро снижается на 32 копейки, его курс составляет 77,76 рубля. Повышение курса рубля по отношению к иностранным валютам связано с нормализацией рынка углеводородов.

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

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