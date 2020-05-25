Финансы
Народные новостиРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля. Евро снижается на 32 копейки, его курс составляет 77,76 рубля. Повышение курса рубля по отношению к иностранным валютам связано с нормализацией рынка углеводородов.
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Политика
Путин приехал в Кремль впервые со Дня Победы
Последний раз лидер России приезжал в Кремль 9 мая, во время празднования Дня Победы.
Слово и Дело 06:48
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
Политика
Путин утвердил повышение предельного возраста ректоров до 70 лет
Поправки в Трудовой кодекс позволяют увеличить предельный возраст для ректоров с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение - не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных вузов и научных организаций на срок не более пяти лет.
Российская газета 07:43
Шоу-бизнес
Дочь опубликовала архивный снимок Ларисы Долиной без косметики
Не секрет, что певица Лариса Долина называет свою дочку Ангелину сокращённо Лина.
Paparazzi.ru вчера в 11:34
Хоккей
Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора»
Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сформировал тренерский штаб команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 08:22
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Футбол
«Майнц» обратился к Клоппу после разгрома от «Лейпцига»
RT на русском вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой
Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Общество
В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста
В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал 23 мая в 23:03
Общество
Сотрудники воронежского вагоноремонтного завода заболели коронавирусом
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у сотрудников Воронежского вагоноремонтного завода, сообщило в субботу, 23 мая РИА «Воронеж» со ссылкой на оперштаб.
Kursk.com 23 мая в 11:17
Общество
Города США атаковали крысы, оголодавшие из-за пандемии
На сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США появилось сообщение о том, что в городах страны увеличилась активность крыс.
Цензуры.Нет 07:23
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Баскетбол
Евролига объявила о завершении сезона из-за коронавируса
Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:02
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов
Москва, 24 мая 2020, 09:59 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов, сообщили 24 мая в пресс-службе правительства.
REGNUM вчера в 02:59
Наука
Миграционные модели указали на возможное местоположение Эдемского сада древнего человека
Naked Science 07:08
Экономика
ФАС оспорила сделку ЛУКОЙЛа по продаже алмазной компании за $1,45 млрд
ЦБ в процессе санации банка «Открытие» выявил, что сумма сделки по покупке алмазного актива ЛУКОЙЛа ($1,45 млрд) более чем в два раза превысила стоимость предприятия, указывает ФАС.
РБК 08:01
Происшествия
СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе
К перестрелке, произошедшей 24 мая на юге Москвы, привел конфликт между двумя компаниями, работающими в сфере ритуальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 07:15
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 07:12
Экономика
ТПП предложила ввести ряд налоговых послаблений для авиаотрасли
Росавиация ранее сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,8%, в январе-апреле - на 29,5%.
РИА Новости 08:39
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Вечерняя Москва 04:40
Общество
Попова заявила о готовности половины регионов к смягчению ограничений
Основания перейти к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, имеют 44 из 85 регионов России.
Известия вчера в 22:57
Авто
Rolls-Royce выпустит «младшего брата» кроссовера Cullinan
Британский производитель роскошных автомобилей приготовил для своих клиентов "маленький Cullinan" - точнейшую модельку кроссовера в масштабе 1:8. Мини-копия огромного кроссовера изготавливается вручную с использованием более 1000 отдельных деталек.
Вести.Ru 22 мая в 11:05
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
РИА Новости вчера в 23:46
Происшествия
В Курганской области умер первый пациент с коронавирусом
В инфекционном госпитале Кургана скончалась пациентка, у которой был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ Челябинск 08:26
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
Общество
Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от заграничного отдыха
Москва, 25 мая 2020, 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.
REGNUM 07:20