Финансы

Народные новостиНародные новостиРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля. Евро снижается на 32 копейки, его курс составляет 77,76 рубля. Повышение курса рубля по отношению к иностранным валютам связано с нормализацией рынка углеводородов.
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Стоимость доллара и евро снова снизилась

Телеканал 360°08:15

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:22

Доллар и евро выросли на один рубль

Pravda.Ru22 мая в 04:55

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс евро снизился до 77 рублей

РИАМО03:46

Курс евро упал до 77 рублей

Газета.Ru03:15

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб

ТАСС03:03
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 08:49, Ашберн

На торгах 25 мая евро и доллар подешевели

КП - Беларусь04:28
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Политика

Путин приехал в Кремль впервые со Дня Победы

Последний раз лидер России приезжал в Кремль 9 мая, во время празднования Дня Победы.
Слово и Дело 06:48
2
Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
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Политика

Путин утвердил повышение предельного возраста ректоров до 70 лет

Поправки в Трудовой кодекс позволяют увеличить предельный возраст для ректоров с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение - не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных вузов и научных организаций на срок не более пяти лет.
Российская газета 07:43
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Шоу-бизнес

Дочь опубликовала архивный снимок Ларисы Долиной без косметики

Не секрет, что певица Лариса Долина называет свою дочку Ангелину сокращённо Лина.
Paparazzi.ru вчера в 11:34
1
Хоккей

Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора»

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сформировал тренерский штаб команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 08:22
Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
1,1K
Футбол

«Майнц» обратился к Клоппу после разгрома от «Лейпцига»

RT на русском вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
1
Общество

В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста

В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал 23 мая в 23:03
1,5K
Общество

Сотрудники воронежского вагоноремонтного завода заболели коронавирусом

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у сотрудников Воронежского вагоноремонтного завода, сообщило в субботу, 23 мая РИА «Воронеж» со ссылкой на оперштаб.
Kursk.com 23 мая в 11:17
16
Общество

Города США атаковали крысы, оголодавшие из-за пандемии

На сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США появилось сообщение о том, что в городах страны увеличилась активность крыс.
Цензуры.Нет 07:23
15
Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
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Баскетбол

Евролига объявила о завершении сезона из-за коронавируса

Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:02
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов

Москва, 24 мая 2020, 09:59 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов, сообщили 24 мая в пресс-службе правительства.
REGNUM вчера в 02:59
1,5K
Наука

Миграционные модели указали на возможное местоположение Эдемского сада древнего человека

Naked Science 07:08
Экономика

ФАС оспорила сделку ЛУКОЙЛа по продаже алмазной компании за $1,45 млрд

ЦБ в процессе санации банка «Открытие» выявил, что сумма сделки по покупке алмазного актива ЛУКОЙЛа ($1,45 млрд) более чем в два раза превысила стоимость предприятия, указывает ФАС.
РБК 08:01
Происшествия

СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе

К перестрелке, произошедшей 24 мая на юге Москвы, привел конфликт между двумя компаниями, работающими в сфере ритуальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 07:15
24
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 07:12
8
Экономика

ТПП предложила ввести ряд налоговых послаблений для авиаотрасли

Росавиация ранее сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,8%, в январе-апреле - на 29,5%.
РИА Новости 08:39
Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
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Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Вечерняя Москва 04:40
11
Общество

Попова заявила о готовности половины регионов к смягчению ограничений

Основания перейти к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, имеют 44 из 85 регионов России.
Известия вчера в 22:57
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Авто

Rolls-Royce выпустит «младшего брата» кроссовера Cullinan

Британский производитель роскошных автомобилей приготовил для своих клиентов "маленький Cullinan" - точнейшую модельку кроссовера в масштабе 1:8. Мини-копия огромного кроссовера изготавливается вручную с использованием более 1000 отдельных деталек.
Вести.Ru 22 мая в 11:05
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
4
Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
13
Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

РИА Новости вчера в 23:46
5
Происшествия

В Курганской области умер первый пациент с коронавирусом

В инфекционном госпитале Кургана скончалась пациентка, у которой был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ Челябинск 08:26
2
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
664
Общество

Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от заграничного отдыха

Москва, 25 мая 2020, 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.
REGNUM 07:20
1,4K
Происшествия

В Мурманской области обнаружили труп ребенка

REGNUM 08:13
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