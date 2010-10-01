Торги Московской биржи 14 мая открываются укреплением позиций рубля к иностранным валютам. Стоимость нефти эталонной марки Brent также продолжает расти, что является следствием восстановления экономики после шока пандемии коронавируса.

Рубль растет к доллару на торгах Мосбиржи 14 мая

Политика Варварством и коварством назвал снос памятника Коневу депутат Чехии Тwіттеr Варварским поступком и осквернением назвал снос памятника советскому генералу эпохи Великой Отечественной войны Ивану Коневу депутат парламента Чехии. 10

Общество В Свердловской области заразились коронавирусом еще 104 человека Еще у 104 пациентов в Свердловской области выявили SARS-CoV-2. Об этом заявили в оперштабе региона 15 мая в ежедневной сводке. 161

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Происшествия Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства «Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР)», — говорится в сообщении. 104

Экономика «Роснефть» полностью прекратила деятельность в Венесуэле Напомним, 28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству. 3

Происшествия В Тульской области скончались две пациентки с коронавирусом Тула, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Две пациентки с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за последние сутки, об этом 15 мая сообщил региональный оперштаб. 6

Игры На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5 В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года. 116

Общество В России зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки За последние сутки в России умерли 113 человек с COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Игры Nintendo анонсировала Paper Mario: The Origami King Японская компания Nintendo представила новую часть о бумажном Марио — Paper Mario: The Origami King.

Общество Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей. 5

Общество Во Владимирской области подтверждено 88 новых случаев коронавируса Всего по состоянию на 10 часов утра 15 мая во Владимирской области лабораторно подтверждено 1592 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 632

Общество Названа цель тестирования москвичей на антитела к коронавирусу 14 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с пятницы в столице начнут бесплатно тестировать на наличие антител к коронавирусу. 4,7K

Авто Минивэн GAC GN8 появится в России в июне Компания GAC Motor планирует в июне вывести на российский рынок минивэн GN8, известный в Китае как GAC GM8. 11

Здоровье Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа крови По состоянию на 14 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 252 245 человек, умерли 2305 пациентов, выздоровели ― 53 530. 30