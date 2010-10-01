Торги Московской биржи 14 мая открываются укреплением позиций рубля к иностранным валютам. Стоимость нефти эталонной марки Brent также продолжает расти, что является следствием восстановления экономики после шока пандемии коронавируса.

Рубль растет к доллару на торгах Мосбиржи 14 мая

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