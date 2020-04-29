Финансы
Финансовая газетаРубль растет по отношению к доллару и евро
Накануне значительных курсовых колебаний на валютном рынке не фиксировалось. Между тем в среду на мировых рынках снова растет нефть. Июньский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос к 7:15 мск почти на 14% – до 14,04 долл. за баррель.
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Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже
ТАСС30 апреля в 06:10
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти
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Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля
Комсомольская правда30 апреля в 03:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:01, Ашберн
Комментарии
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RuNews24.ru 30 апреля в 23:35
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АБН вчера в 12:31
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов
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Дело касается сметной стоимости контрактов, в которой, как отмечают строители, до сих пор закладывается размер заработной платы рабочих с учетом федерального норматива, без поправки на географическую удаленность области.
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