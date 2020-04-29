Финансы

Финансовая газетаФинансовая газетаРубль растет по отношению к доллару и евро

Накануне значительных курсовых колебаний на валютном рынке не фиксировалось. Между тем в среду на мировых рынках снова растет нефть. Июньский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос к 7:15 мск почти на 14% – до 14,04 долл. за баррель.
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Рубль перешел к снижению по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Мосбирже

ТАСС30 апреля в 06:10

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Интерфакс30 апреля в 03:31

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Коммерсантъ30 апреля в 03:11

Курс доллара упал ниже ₽73 на открытии торгов

РБК30 апреля в 03:03

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском30 апреля в 03:01

Курс рубля на 30 апреля 2020 года: доллар вырос до 72,84 рубля, евро достиг 79,33 рубля

Комсомольская правда30 апреля в 03:16

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру30 апреля в 03:13
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Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 14:27
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Общество

Названы необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

В случае экстренной госпитализации в связи с коронавирусом с собой следует захватить предметы личной гигиены и гаджеты.
Lenta.ru вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Никита Джигурда вызвал на бой телеведущего Владимира Соловьева

В свойственной себе манере Джигурда вызвал телеведущего на боксерский поединок, о чем сообщил в своем микроблоге.
Bimru.ru вчера в 07:53
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
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Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

ТАСС вчера в 16:45
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Общество

Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову

RT на русском вчера в 10:33
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Здоровье

На Камчатке число заражённых коронавирусом достигло 286 человек

Петропавловск-Камчатский, 2 мая 2020, 05:21 — REGNUM Число заражений коронавирусной инфекцией на Камчатке достигло 286.
REGNUM вчера в 22:21
9
Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию возникновения коронавируса

Напомним, ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.
RuNews24.ru 30 апреля в 23:35
597
Общество

В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга

Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН вчера в 12:31
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Политика

Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
1K
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
2,1K
Наука

Создано средство против неизлечимого рака

ToDay News Ufa 30 апреля в 16:30
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Здоровье

Главврач рассказал, от чего умирают больные коронавирусом

Большинство пациентов умирает не от лёгочных осложнений.
News.ru вчера в 14:03
6
Общество

ФАС выявила компанию, повысившую цены на маски на 957%

Оптовый поставщик масок ООО «Витта компани» во время эпидемии коронавируса повысила цены на медицинские маски на 957%.
НТВ вчера в 10:07
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Армия и оружие

Завершается разработка бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»

«В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом "Тайфун-ВДВ"», - говорится в сообщении ДИМК.
ТК Звезда вчера в 23:33
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Транспорт

Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК вчера в 16:09
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Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
8,7K
Финансы

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Действующие ставки вкладов в крупных розничных банках приведены в таблице ниже.
Ведомости вчера в 08:49
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Происшествия

Актёр Джо Пантолиано попал под машину

По информации супруги актёра, на которую ссылается портал, 68-летний Пантолиано был госпитализирован после того, как во время семейной прогулки он попал под машину.
REGNUM вчера в 22:52
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Экономика

Мэрия Южно-Сахалинска хочет платить строителям в соответствии с реальностью

Дело касается сметной стоимости контрактов, в которой, как отмечают строители, до сих пор закладывается размер заработной платы рабочих с учетом федерального норматива, без поправки на географическую удаленность области.
Сахалин.Инфо вчера в 05:17
Армия и оружие

Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет

Недвижимость.RU 30 апреля в 15:52
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Происшествия

В Венесуэле 41 человек погиб при попытке заключенных сбежать из тюрьмы

В начале октября 2018 года в Индонезии из трех тюрем сбежали 1,2 тыс. заключенных.
РБК вчера в 21:38
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 15:50
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Политика

Мишустин все время находится на связи, заявила Попова

Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ вчера в 14:15
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