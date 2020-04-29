Накануне значительных курсовых колебаний на валютном рынке не фиксировалось. Между тем в среду на мировых рынках снова растет нефть. Июньский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос к 7:15 мск почти на 14% – до 14,04 долл. за баррель.

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