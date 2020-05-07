Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 74,34-74,49 руб.
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Рубль умеренно вырос к доллару и евро на старте торгов на позитиве с внешних рынков
Интерфакс06 мая в 03:25
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Комментарии
Политика
Трамп раскритиковал вручение «Пулитцеровской премии» за ложь о России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал вручение «Пулитцеровской премии» газете New York Times за фальшивые новости о России.
Профиль вчера в 20:29
Общество
Смольный готовится продлить режим самоизоляции до конца мая
Собеседники "ДП" в администрации губернатора Петербурга подтвердили, что постановление о продлении режима самоизоляции до конца мая готовится и будет в ближайшее время издано.
DP.RU 09:10
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Главврач кемеровской больницы издал приказ, позволяющий увольнять заразившихся коронавирусом медиков
Главврач Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева Михаил Ликстанов издал приказ, согласно которому инфицирование коронавирусом расценивается как дисциплинарный проступок.
Дождь 08:59
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения перчаток
Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости.
РБК 08:54
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Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»
Коммерсантъ 10:42
Общество
В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков
Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой.
Москва 24 10:30
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Дочь Валерия Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой
Инга Меладзе, дочь известного певца и телеведущего, рассказала публике об отношениях с бывшей участницей группы «Виа Гра» Верой Брежневой.
Территория новостей 11:18
Технологии
Хакеры научились прятать веб-скиммеры за favicon сайтов
Напомню, что изначально название MageCart было присвоено одной хак-группе, которая первой начала использовать так называемые веб-скиммеры на сайтах для хищения данных банковских карт.
Хакер Online вчера в 11:45
Общество
Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо»
Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство.
РИА Новости 08:23
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Общество
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Игры
Анонсированы первые игры для консоли Xbox Series X
UfacityNews.ru вчера в 17:29
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Общество
Ограничения в России продлятся до появления вакцины от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что часть ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения коронавируса, будет действовать до появления вакцины, пишет «Интерфакс».
Smolnarod.ru 09:25
Происшествия
В Оренбургской области в сарае у сварщика нашли арсенал оружия
43-летний житель города Бузулука задержан. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Говорит Москва 07:57
Здоровье
В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку
Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой.
Вятка Областная 04:31
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Происшествия
В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом бросили возле дома
В Екатеринбурге 90-летнюю пенсионерку с диагнозом коронавирус и деменция медики скорой помощи высадили и оставили у подъезда дома.
URA.Ru 06:41
Экономика
Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
Технологии
Илон Маск пообещал чипировать человека в течение года
Предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
Украина призвала не дать России «приватизировать» победу над нацизмом
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал не дать России приватизировать все усилия в победе над нацизмом во время Великой Отечественной войны.
Телеканал 360° 11:33
Кино
Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»
Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 11:05
Политика
Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 09:58
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Футбол
ФИФА временно разрешила проводить по пять замен в матче
ФИФА временно разрешила проводить по пять замен в матче.
Bobsoccer 08:39
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35