Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль растёт к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в среду, 6 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара снизился на 20 копеек — до 73,56 рубля.
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Эхономика: Рубль отыгрался за понедельник

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Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

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Комментарии

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В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
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Общество

В ВОЗ заявили, что курение не защищает от коронавируса

Курение не защищает от вызываемого коронавирусом инфекционного заболевания (COVID-19) и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
ТАСС 13:19
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В Петербурге закроются три гипермаркета сети «Карусель»

Торговая сеть «Карусель» сократит число своих гипермаркетов в Северной столице.
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Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая

Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
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Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл

Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
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Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

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Армия и оружие

СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

По словам нескольких американских чиновников, США выводят из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot наряду с десятками военнослужащих, которые были направлены туда после серии атак на саудовские нефтяные объекты в прошлом году, пишет газета.
РИА Новости вчера в 13:46
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Общество

В Калининградской области решено ввести масочный режим

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что с 12 мая в регионе вводится обязательный масочный режим.
Московский Комсомолец 08:37
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Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:07
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Армия и оружие

В США напомнили о покупке источника российской угрозы

«К сожалению, разработка высококачественных имитаторов для оружия и других систем, которые могут использовать потенциальные противники, не всегда легка, и в некоторых случаях оказывается возможным просто обратиться к источнику самой угрозы», — пишет американское издание.
Lenta.ru 13:41
Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
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После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
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Футбол

Помощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА

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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
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Общество

Ракова призвала москвичей учиться жить по соседству с коронавирусом

Коронавирус скоро не исчезнет, москвичам до изобретения вакцины придется жить рядом с ним, хотя все устали и все хотят, "чтобы это поскорее закончилось", заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Интерфакс 06:39
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Общество

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, есть раненые

Интерфакс 11:58
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Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Общество

Губернатор Липецкой области, который предлагал разгонять жителей химикатами, пожаловался на критику в свой адрес

Губернатор Липецкой области, который сравнивал жителей с клещами и предлагал разгонять их химикатами, пожаловался на критику в свой адрес.
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Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

В Оренбурге арестовали священника за сексуальное насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 05:53
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Происшествия

Почти 40 ножевых ранений: в Екатеринбурге зверски убит адвокат

Социальные сети В Екатеринбурге сотрудники полиции и следователи выясняют обстоятельства убийства адвоката Константина Янышева.
РЕН ТВ 13:34
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Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
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Шоу-бизнес

Обнаженная дочь Задорнова устроила фотосессию с гитарой

Получившая от отца богатое наследство дочь юмориста Михаила Задорнова Елена опубликовала откровенные кадры в социальной сети.
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Армия и оружие

Какие корабли вооружат гиперзвуковым «Цирконом»

В Минобороны РФ рассказали, какие субмарины и надводные корабли получат на вооружение гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон".
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Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
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Общество

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски

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В Брянской области парикмахерским и ломбардам разрешили работу

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БрянскToday 10:03
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Первый самолет со специалистами ВС РФ вернулся из Италии в Россию

Первый самолет ВКС России вернулся в Подмосковье с военными специалистами на борту, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, передает РИА "Новости" заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 12:37
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