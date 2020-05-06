Финансы
RT на русскомРубль растёт к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 6 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара снизился на 20 копеек — до 73,56 рубля.
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Комментарии
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
Общество
В ВОЗ заявили, что курение не защищает от коронавируса
Курение не защищает от вызываемого коронавирусом инфекционного заболевания (COVID-19) и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
ТАСС 13:19
Общество
В Петербурге закроются три гипермаркета сети «Карусель»
Торговая сеть «Карусель» сократит число своих гипермаркетов в Северной столице.
Город+ 11:22
Общество
Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая
Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Интерфакс 11:28
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor 05:12
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Армия и оружие
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
По словам нескольких американских чиновников, США выводят из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot наряду с десятками военнослужащих, которые были направлены туда после серии атак на саудовские нефтяные объекты в прошлом году, пишет газета.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
В Калининградской области решено ввести масочный режим
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что с 12 мая в регионе вводится обязательный масочный режим.
Московский Комсомолец 08:37
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:07
Армия и оружие
В США напомнили о покупке источника российской угрозы
«К сожалению, разработка высококачественных имитаторов для оружия и других систем, которые могут использовать потенциальные противники, не всегда легка, и в некоторых случаях оказывается возможным просто обратиться к источнику самой угрозы», — пишет американское издание.
Lenta.ru 13:41
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Общество
Ракова призвала москвичей учиться жить по соседству с коронавирусом
Коронавирус скоро не исчезнет, москвичам до изобретения вакцины придется жить рядом с ним, хотя все устали и все хотят, "чтобы это поскорее закончилось", заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Интерфакс 06:39
Общество
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Общество
Губернатор Липецкой области, который предлагал разгонять жителей химикатами, пожаловался на критику в свой адрес
Губернатор Липецкой области, который сравнивал жителей с клещами и предлагал разгонять их химикатами, пожаловался на критику в свой адрес.
Эхо Москвы 10:04
Происшествия
Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми
В Оренбурге арестовали священника за сексуальное насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 05:53
Происшествия
Почти 40 ножевых ранений: в Екатеринбурге зверски убит адвокат
Социальные сети В Екатеринбурге сотрудники полиции и следователи выясняют обстоятельства убийства адвоката Константина Янышева.
РЕН ТВ 13:34
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
Шоу-бизнес
Обнаженная дочь Задорнова устроила фотосессию с гитарой
Получившая от отца богатое наследство дочь юмориста Михаила Задорнова Елена опубликовала откровенные кадры в социальной сети.
Народные новости 08:52
Армия и оружие
Какие корабли вооружат гиперзвуковым «Цирконом»
В Минобороны РФ рассказали, какие субмарины и надводные корабли получат на вооружение гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон".
Российская газета 03:27
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
Общество
В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM 12:28
Технологии
Илон Маск планирует начать чипировать людей в 2020 году
Имплант сможет исправить любое повреждение мозга, заявил Илон Маск.
iReactor 02:10
Общество
В Брянской области парикмахерским и ломбардам разрешили работу
Работать разрешили мастерским по ремонту одежды и обуви, прачечным и химчисткам, парикмахерским (при определенных условиях), ремонтникам бытовой и компьютерной техники.
БрянскToday 10:03
Армия и оружие
Первый самолет со специалистами ВС РФ вернулся из Италии в Россию
Первый самолет ВКС России вернулся в Подмосковье с военными специалистами на борту, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, передает РИА "Новости" заявление Минобороны РФ.
Газета.Ru 12:37