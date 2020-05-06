Финансы
RT на русскомРубль растёт к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 6 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара снизился на 20 копеек — до 73,56 рубля.
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Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти
Финмаркет06 мая в 12:14
Рубль умеренно вырос к доллару и евро на старте торгов на позитиве с внешних рынков
Интерфакс06 мая в 03:25
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Комментарии
Общество
Многодетным семьям в России хотят раздавать защитные маски и ноутбуки
Многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, могут быть обеспечены продуктовыми наборами, защитными масками и ноутбуками для дистанционного обучения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующее распоряжение.
АМИТЕЛ 02:55
Общество
В Севастополе подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом
В Севастополе подтверждены четыре новых случая заражения COVID-19.
Крым 24 вчера в 05:32
Общество
98 заражённых коронавирусом человек умерли в России за сутки
За сутки в России умерли 98 заражённых коронавирусом человек.
Псковское агентство информации 03:36
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 04:15
Общество
Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков
Регионы Сибирского федерального округа готовятся к внедрению системы электронных пропусков на основе программного обеспечения, которое сейчас используется в Москве, сроки ввода зависят от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
РИА Новости 04:18
Технологии
Назван ранний симптом коронавируса, определяющий тяжесть болезни
Происходило это, в среднем, на 3-4 день заражения коронавирусом. При этом от степени аносмии зависела и тяжесть других симптомов инфекции.
Medical Note 04:03
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Экономика
Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров
Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Газета.Ru вчера в 21:07
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Политика
Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности
Президент Владимир Путин в интервью телерадиокомпании "Мир" рассказал, что во время работы в КГБ в основном работал по линии нелегальной разведки.
РИА Новости 03:47
Общество
Режим изоляции в Подмосковье продлили до 31 мая
В Подмосковье режим изоляции в связи с распространением коронавируса был введен 26 марта.
Росбалт вчера в 17:40
Общество
Собянин рассказал о выявляемости коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Москва превысила показатели Нью-Йорка по выявляемости коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 05:44
Армия и оружие
Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе
По версии Киева, неизвестными были ополченцы ДНР — а чтобы помешать им, к зданию милиции выдвинулись Нацгвардия и "Азов".
РИА Новости 00:40
Авто
Составили список автомобилей с большим транспортным налогом
Издание Autonews.ru составило список моделей премиального сегмента на вторичном рынке, которые облагаются огромным транспортным налогом.
Тарантас Ньюс 02:02
Энергетика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
Инфекционное отделение сакской больницы закрывают на карантин
Инфекционное отделение Сакской центральной районной больницы (ЦРБ) закрывают на карантин из-за обнаружения коронавируса у врача.
ИА Крыминформ 03:23
Культура
Песня «День Победы» 9 мая прозвучит на разных языках мира
В день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках международной культурно-патриотической акции «День Победы на разных языках» каждый желающий сможет исполнить самую известную и любимую песню о войне «День Победы» на родном языке.
Inc-news.ru 06 мая в 23:10
Политика
Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Общество
Дуров назвал причины для отказа от переезда в США
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Политика
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с успехами в борьбе с коронавирусом
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором поздравил Китай с успехами в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 00:20
Общество
В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу
Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
REGNUM 04:37
Общество
В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса
Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая
В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК вчера в 09:37
Политика
Журналистов Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии
Двоих журналистов российского Первого канала лишили аккредитации в Белоруссии после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию.
Новый Калининград.Ru вчера в 01:37