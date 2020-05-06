На открытии торгов в среду, 6 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара снизился на 20 копеек — до 73,56 рубля.

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

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