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Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в пятницу, 11 сентября, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
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Газета.Ru

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru03:15
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:02
РИАМО

Курс рубля снизился по отношению к доллару и евро

РИАМОвчера в 04:05
Взгляд.ру

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:12
Банки.ру

Курс рубля повышается в начале торгов

Банки.ру03:30
Фонтанка.Ру

Рубль и евро укрепились к доллару

Фонтанка.Рувчера в 09:49
Интерфакс

Рубль вырос к доллару и евро вопреки негативу с внешних рынков

Интерфакс03:28

Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Чемпионатвчера в 02:00

Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»

Себастьян Феттель, являющийся гонщиком "Формулы-1", принял решение заключить трудовой договор с командой под названием "Racing Point" Стоит отметить, что данный коллектив в скором времени будет переименован в "Астон Мартин".
Честный рейтинг букмекероввчера в 06:52

В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России

Продление санкций Евросоюза укладывается в деструктивную риторику отношений с Россией, Москва призывает ЕС отказаться от политики односторонних ограничений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости04:05

Кончаловский назвал ошибкой Хрущёва осуждение культа личности Сталина

Выступление Никиты Хрущёва на XX-м съезде КПСС с осуждением культа личности Иосифа Сталина было плохим и примитивным решением, заявил режиссёр Андрей Кончаловский после презентации фильма о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
Национальная служба новостей03:31
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Военные провели учения на танках Т-34 в Подмосковье

«В Московской области в канун празднования Дня танкиста военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы из танков Т-34, признанных лучшими танками Великой Отечественной войны», — сообщили в пресс-службе ЗВО.
Телеканал 360°03:00

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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