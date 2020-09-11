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Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в пятницу, 11 сентября, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
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Банки.ру

Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 12:20
Фонтанка.Ру

Рубль и евро укрепились к доллару

Фонтанка.Ру10 сентября в 09:49
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:15
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русскомвчера в 03:02
Интерфакс

Рубль вырос к доллару и евро вопреки негативу с внешних рынков

Интерфаксвчера в 03:28
Телеканал 360°

Доллар и евро показали снижение на торгах Московской биржи

Телеканал 360°вчера в 05:14
РИАМО

Курс рубля снизился по отношению к доллару и евро

РИАМО10 сентября в 04:05

Депутат Бундестага изложил новую версию отравления Навального

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», председатель Центрального Совета российских немцев Вальдемар Гердт провел связь между ЧП с Навальным и желанием США остановить газопровод "Северный поток-2".
Депутат Бундестага изложил новую версию отравления Навального
Московский Комсомолецвчера в 06:37
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
РИА Новостивчера в 16:23
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
РИА Новостивчера в 13:14
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В США раскрыли «неслыханное оружие» Трампа

Ранее газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость» написала, что Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали, во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году.
Известия19:06
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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В Москве объявили конкурс на переделку Мавзолея

В положении о конкурсе оргкомитет утверждает: «Нахождение вождя Великой Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».
Профиль23:27
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МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
Mockva.ruвчера в 03:46
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