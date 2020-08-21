Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 21 августа
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На открытии торгов в пятницу, 21 августа, рубль растёт к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на пять копеек — до 73,74 рубля.В источнике
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля
Финансовая газетавчера в 03:38