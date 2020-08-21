Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 21 августа

На открытии торгов в пятницу, 21 августа, рубль растёт к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на пять копеек — до 73,74 рубля.