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Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 21 августа

На открытии торгов в пятницу, 21 августа, рубль растёт к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на пять копеек — до 73,74 рубля.В источнике
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News.ru

Доллар на открытии торгов МосБиржи вырос до 73,86 рубля

News.ru04:29
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,86 рубля

ТАСС03:29
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля

Финансовая газетавчера в 03:38
Компания

Курс евро превысил 87,7 рубля

Компания03:13
Росбалт

Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

Росбалт03:51
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Газета.Ruвчера в 04:44
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 21 августа

RT на русском03:03

В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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Опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Корона»

Главным событием, освещаемым в ролике и призванным привлечь зрителей, стала свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер Ожидаемый с нетерпением четвёртый сезон популярной теледрамы начнёт выходить на Netflix с 15-го ноября.
Inc-news.ru17:38
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Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
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