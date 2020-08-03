Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКурс доллара снизился до 72,98 рубля

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,2%, до 72,98 рубля, курс евро подешевел на 1,1%, достигнув отметки в 85,11 рубля. Накануне курс доллара на Московской бирже увеличился на 0,05%, составив 74,46 рубля.
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Рубль вырос к доллару и евро

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Происшествия

СК начал проверку после обвинений экс-сотрудников «МБХ медиа» в изнасиловании

Управление Следственного комитета по Москве начало проверку после сообщений о массовом изнасиловании, к которому могут быть причастны бывший шеф-редактор издания «МБХ-Медиа» Сергей Простаков и фотограф Андрей Золотов.
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Кино

«Кинотавр» откроется мультфильмом Андрея Хржановского

Фестиваль Кинотавр откроется новым мультфильмом Андрея Хржановского Нос, или заговор не таких.
Inc-news.ru 07:23
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Политика

Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
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Массимо Каррера: Думаю, у Кокорина все получится в «Спартаке»

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В Свердловской области зафиксировали еще 181 случай коронавируса

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Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
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Происшествия

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
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Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
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Авто

Honda отзывает более 600 тысяч автомобилей в США

Японский бренд отзывает 607 483 автомобилей, в их числе модели Odyssey, Passport и Pilot.
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Армия и оружие

Опубликовано полное видео подрыва российской колонны военных в Сирии

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Происшествия

Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135

"В результате взрыва погибли 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, десятки пропавших в результате взрыва в Бейруте", - сказал Хасан телеканалу "Аль-Джазира".
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Футбол

«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым

РИА Новости 06:18
Политика

Дуров раскритиковал США за давление на TikTok

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
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Путешествия

Элитные авиарейсы в никуда набирают популярность на Тайване

Из-за закрытия границ, введенного на фоне пандемии коронавируса, на Тайване набирают популярность авиарейсы в никуда.
Lenta.ru 13:07
Игры

Pikmin 3 выпустят на Nintendo Switch и расширят

Nintendo представила расширенную версию Pikmin 3 для Switch, которая поступит в продажу 30 октября.
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Происшествия

Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья

В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
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Происшествия

В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 03 августа в 08:20
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Происшествия

Капитан судна Rhosus прокомментировал взрыв в порту Бейрута

Капитан судна Rhosus Борис Прокошев, груз с которого взорвался в порту Бейрута, прокомментировал произошедшее ЧП.
News.ru 07:26
Происшествия

СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму

РЕН ТВ 11:04
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Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета

Два американских военных самолета, приближавшихся к российской границе над Черным морем, были встречены истребителем Су-27, после чего изменили курс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК 12:51
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Гаджеты

Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20

За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК 10:10
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Происшествия

В промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ вспыхнул крупный пожар

РИА Новости 12:51
Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
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Армия и оружие

Минобороны получило партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

"Уралтрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") в единый день военной приемки передал в Минобороны партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" по госконтракту 2019-2021 годов.
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Армения ограничила вещание российских каналов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
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Происшествия

На Урале задержан мэр Богдановича

Богданович, Свердловская область, 5 августа 2020, 18:03 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали главу Богдановича Павла Мартьянова.
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Фигурное катание

Опубликовано видео первой тренировки Косторной в академии Плющенко

Чемпионка Европы Алёна Косторная была замечена на первой тренировке с новым тренером Евгением Плющенко.
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Мальчик выжил в открытом море благодаря советам из фильма

Вести.Ru 11:19
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