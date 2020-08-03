На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,2%, до 72,98 рубля, курс евро подешевел на 1,1%, достигнув отметки в 85,11 рубля. Накануне курс доллара на Московской бирже увеличился на 0,05%, составив 74,46 рубля.

Происшествия СК начал проверку после обвинений экс-сотрудников «МБХ медиа» в изнасиловании Управление Следственного комитета по Москве начало проверку после сообщений о массовом изнасиловании, к которому могут быть причастны бывший шеф-редактор издания «МБХ-Медиа» Сергей Простаков и фотограф Андрей Золотов. 1

Кино «Кинотавр» откроется мультфильмом Андрея Хржановского Фестиваль Кинотавр откроется новым мультфильмом Андрея Хржановского Нос, или заговор не таких. 2

Политика Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. 1,9K

Происшествия Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135 "В результате взрыва погибли 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, десятки пропавших в результате взрыва в Бейруте", - сказал Хасан телеканалу "Аль-Джазира". 131

Политика Дуров раскритиковал США за давление на TikTok Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять». 89

Путешествия Элитные авиарейсы в никуда набирают популярность на Тайване Из-за закрытия границ, введенного на фоне пандемии коронавируса, на Тайване набирают популярность авиарейсы в никуда.

Игры Pikmin 3 выпустят на Nintendo Switch и расширят Nintendo представила расширенную версию Pikmin 3 для Switch, которая поступит в продажу 30 октября.

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 1K

Происшествия Капитан судна Rhosus прокомментировал взрыв в порту Бейрута Капитан судна Rhosus Борис Прокошев, груз с которого взорвался в порту Бейрута, прокомментировал произошедшее ЧП.

Гаджеты Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20 За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы. 116

Общество Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах. 402

Армия и оружие Минобороны получило партию модернизированных гаубиц «Мста-С» "Уралтрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") в единый день военной приемки передал в Минобороны партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" по госконтракту 2019-2021 годов.

Политика Армения ограничила вещание российских каналов Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские. 731