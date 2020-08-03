Финансы
Аргументы и ФактыКурс доллара снизился до 72,98 рубля
На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,2%, до 72,98 рубля, курс евро подешевел на 1,1%, достигнув отметки в 85,11 рубля. Накануне курс доллара на Московской бирже увеличился на 0,05%, составив 74,46 рубля.
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СК начал проверку после обвинений экс-сотрудников «МБХ медиа» в изнасиловании
Управление Следственного комитета по Москве начало проверку после сообщений о массовом изнасиловании, к которому могут быть причастны бывший шеф-редактор издания «МБХ-Медиа» Сергей Простаков и фотограф Андрей Золотов.
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«Кинотавр» откроется мультфильмом Андрея Хржановского
Фестиваль Кинотавр откроется новым мультфильмом Андрея Хржановского Нос, или заговор не таких.
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Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
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Массимо Каррера: Думаю, у Кокорина все получится в «Спартаке»
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
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Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
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Опубликовано полное видео подрыва российской колонны военных в Сирии
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Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135
"В результате взрыва погибли 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, десятки пропавших в результате взрыва в Бейруте", - сказал Хасан телеканалу "Аль-Джазира".
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«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
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Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
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В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
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Элитные авиарейсы в никуда набирают популярность на Тайване
Из-за закрытия границ, введенного на фоне пандемии коронавируса, на Тайване набирают популярность авиарейсы в никуда.
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Игры
Pikmin 3 выпустят на Nintendo Switch и расширят
Nintendo представила расширенную версию Pikmin 3 для Switch, которая поступит в продажу 30 октября.
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Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 03 августа в 08:20
Происшествия
Капитан судна Rhosus прокомментировал взрыв в порту Бейрута
Капитан судна Rhosus Борис Прокошев, груз с которого взорвался в порту Бейрута, прокомментировал произошедшее ЧП.
News.ru 07:26
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета
Два американских военных самолета, приближавшихся к российской границе над Черным морем, были встречены истребителем Су-27, после чего изменили курс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК 12:51
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Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20
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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Армия и оружие
Минобороны получило партию модернизированных гаубиц «Мста-С»
"Уралтрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") в единый день военной приемки передал в Минобороны партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" по госконтракту 2019-2021 годов.
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Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
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На Урале задержан мэр Богдановича
Богданович, Свердловская область, 5 августа 2020, 18:03 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали главу Богдановича Павла Мартьянова.
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Фигурное катание
Опубликовано видео первой тренировки Косторной в академии Плющенко
Чемпионка Европы Алёна Косторная была замечена на первой тренировке с новым тренером Евгением Плющенко.
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