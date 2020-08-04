На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,2%, до 72,98 рубля, курс евро подешевел на 1,1%, достигнув отметки в 85,11 рубля. Накануне курс доллара на Московской бирже увеличился на 0,05%, составив 74,46 рубля.

Происшествия Защита обвиняемой в убийстве Энди Картрайта обжаловала её арест Адвокат Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта), обжаловал её арест.

Политика Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду. 535

Политика Мишустин планирует посетить Дальний Восток Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, программа поездки формируется, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства. 127

Общество Глава Калмыкии заразился коронавирусом Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился COVID-19. Об этом он сообщил из больничной палаты в своем аккаунте в Instagram.

Футбол Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы Сегодня в 19:55 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в ответном матче 1\8 финала Лиги Европы.

Кино Фильм Гильермо дель Торо станет сериалом Фильм появился в 1997 году, режиссер Гильермо Дель Торо воплотил на экране сюжет рассказа Дональда Уоллхейма. 1

Спорт Набсовет РУСАДА выразил недоверие главе организации Ганусу Наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие главе организации Юрию Ганусу и его заместителю Маргарите Пахноцкой.

Общество Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса По данным журналистов, проводивших расследование, удалось подтвердить уже 102 случая, когда дети или другие родственники чиновников получили бюджетное место в вузе по целевой программе от ведомств, возглавляемых этими же чиновниками. 216

Политика Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что жители Хабаровского края, высказывая свою гражданскую позицию, должны при этом обязательно учитывать правила безопасности, соблюдать которые необходимо из-за коронавируса.

Экономика Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15% Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%. 101