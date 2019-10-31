Финансы
News.ruРубль растёт к доллару и снижается к евро
На открытии торгов 31 октября курс доллара по отношению к рублю немного снизился, а евро — подрос. Как свидетельствуют данные Московской Биржи, курс доллара на 10:25 составил 63,78 рубля, курс евро — 71,21 рубля.
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Футбол
«Удинезе» уволил главного тренера
Хорватский специалист Игор Тудор отправлен в отставку с поста главного тренера «Удинезе».
Матч ТВ 08:32
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru 15:04
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование русскими
Русские преследуют семьи военных НАТО, которые несут службу в Прибалтике. Об этом сообщает Jyllands-Posten.
Lenta.ru 12:48
Здоровье
Врач объяснил, в каком случае черный хлеб вреднее белого
Российская газета 30 октября в 00:24
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service вчера в 12:48
Общество
1 ноября вступил в силу закон о суверенном рунете
С 1 ноября вступает в силу закон об устойчивой работе Рунета ( ФЗ N 608767-7 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации").
МонаВиста 06:56
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
Футбол
Клопп назвал игрока «Арсенала» талантом века
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 1/8 финала Кубка английской лиги с лондонским «Арсеналом» похвалил форварда «канониров» Габриэла Мартинелли.
Чемпионат 12:17
Экономика
Глава ПФР пообещал рост пенсий на 18% в ближайшие три года
Положение о росте пенсии выше инфляции заложено в проект бюджета Пенсионного фонда, сообщил глава ПФР Антон Дроздов.
Коммерсантъ 30 октября в 08:13
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Президент Украины прокомментировал произошедшее, подтвердив, что Крым и Донбасс для него являются территорией Украины, передает ФАН.
Газета.Ru 15:00
Происшествия
Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане
В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.
Известия 09:32
Политика
США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения
США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
RT на русском 13:51
Футбол
Александр Дюков: «Российский футбольный союз активно участвует в обмене опытом с УЕФА»
Российский футбольный союз активно участвует в обмене опытом с УЕФА, ищет новые инструменты и возможности для реализации стратегии развития футбола.
Спорт-Экспресс 14:30
Футбол
Коутиньо и его жена прошли процедуру крещения в собственной ванне
Напомним, Коутиньо перешёл в «Баварию» из «Барселоны» в летнее трансферное окно на правах аренды.
Чемпионат 11:25
Общество
Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой
Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
Интерфакс 10:28
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК 08:38
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Происшествия
Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Футбол
В ноябре рассмотрят законопроект о возвращении пива на стадионы
Законопроект депутатов от ЛДПР, которые предложили вернуть пиво на стадионы, может быть рассмотрен Госдумой уже в этом месяце.
ProstoProSport 08:02
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Технологии
Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix
UfacityNews.ru 15:17
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru 15:24
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Спорт
Футболистка сборной Ямайки скончалась от ножевого ранения
Как сообщает BBC, 20-летняя футболистка скончалась в минувший четверг около 8:50 вечера по местному времени после спора из-за мобильного телефона.
Советский спорт 14:13
Футбол
Черчесов назовет состав сборной России 5 ноября
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил, в какой срок назовет фамилии тех игроков, которые будут вызваны на заключительные матчи национальной команды в квалификации Евро-2020.
Нева Спорт 05:02