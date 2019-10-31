Финансы

News.ruNews.ruРубль растёт к доллару и снижается к евро

На открытии торгов 31 октября курс доллара по отношению к рублю немного снизился, а евро — подрос. Как свидетельствуют данные Московской Биржи, курс доллара на 10:25 составил 63,78 рубля, курс евро — 71,21 рубля.
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Рубль подешевел к доллару и евро после решения американского ЦБ по ставке

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Снижение интереса инвесторов к риску способствует ослаблению рубля

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Курс доллара: из США пришла очень плохая новость для рубля

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Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов

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Рубль начал торги на Мосбирже разнонаправленно к доллару и евро

Банки.рувчера в 03:40
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
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Сотрудники Huawei пожаловались на переработку из-за санкций

Сотрудник Huawei рассказал, что из-за перехода компании на круглосуточный режим работы после внесения ее в черный список министерства торговли США инженерам приходится трудиться сверхурочно.
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В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
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Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
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ЦРПТ поддержит стартап, исключающий затраты на маркировку для компаний

Решение уже было апробировано в промышленном режиме для продукции компании «Курское молоко», расскаали в ЦРПТ, оборудование для цифровой печати, установленное в машину флексоглафской печати, было интегрировано с системой цифровой маркировки, что дало возможность типографии «забирать» по защищенным каналам коды data matrix и печатать их на этикетке и упаковке в автоматизированном режиме.
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Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
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В 2018 году число медицинских работников сократилось в 55 регионах России. В целом количество врачей в стране выросло на 0,7 процента.
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Филипп Лейтес, основатель сети «Правда кофе» и лауреат премии Golden Brand, рассказал, что видеораспознавание тестируется в девяти кофейнях, но потом может быть введено во всех 6 точках, работающих по франшизе.
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WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.
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Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Газета.Ru 07:37
Происшествия

Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане

В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.
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Политика

Дробыш прокомментировал запрет Лепсу на въезд в Латвию

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Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

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Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

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Путин предрек дефицит квалифицированных кадров в России

Российский президент Владимир Путин считает, что через 10 лет в стране может быть дефицит квалифицированных кадров.
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Иньеста высказался о возможном возвращении Моуринью в «Барселону»

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе», высказался о возможной работе с каталонским клубом португальского тренера Жозе Моуринью.
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Трамп заявил, что знает нового главаря ИГ

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что у террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) появился новый главарь.
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Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
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Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
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Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада, пустившего туда убийцу, сообщает пресс-служба СКР.
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Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
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МИД Украины заявил о создании условий для нормандского саммита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения саммита в нормандском формате, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.
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«Спартак» провёл при новом тренере Доменико Тедеско уже три матча, в которых одержал две победы.
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Общество

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

После подачи иска о ликвидации организации Пономарев опубликовал обращение, в котором пообещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение «За права человека» в том или ином виде, даже если суд решит ликвидировать его.
Ведомости 08:01
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