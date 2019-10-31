Финансы
News.ruРубль растёт к доллару и снижается к евро
На открытии торгов 31 октября курс доллара по отношению к рублю немного снизился, а евро — подрос. Как свидетельствуют данные Московской Биржи, курс доллара на 10:25 составил 63,78 рубля, курс евро — 71,21 рубля.
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Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Здоровье
Обнародован календарь магнитных бурь на ноябрь 2019 года
Специалисты составили и обнародовали календарь магнитных бурь на ноябрь 2019 года.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Общество
«Автодор» запустил голосование по названию трассы Москва — Казань
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что строительство платной дороги начнётся в следующем году, запустят её в 2027-м.
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
Здоровье
Диетологи советуют есть гранаты для профилактики онкологии
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Общество
Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок.
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Общество
Грета Тунберг попросила помочь ей попасть на новый саммит по климату
На предыдущий саммит по климату Грета Тунберг из Швеции в Нью-Йорк добиралась по Атлантике на яхте.
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
Футбол
Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола
Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Армия и оружие
Участники первых палубных посадок встретились в «Нахимовке»
На Северном флоте отмечают 30-летие первой палубной посадки 01 11 2019 Напомним, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проходит капитальный ремонт с модернизацией.
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники
Министерство транспорта отменило приказ, давший старт переводу всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Политика
Глава комитета Рады покинет пост ради «спасения парламентаризма»
Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко уйдет в отставку из-за телефонной переписки о сексуальных услугах.
Космос
NASA опубликовало снимок Солнца, похожего на тыкву для Хэллоуина
NASA опубликовало в своем Twitter фотографию Солнца. На снимке горящие области звезды напоминают резаную тыкву.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
Политика
Трамп: США точно знают, кто стал главой ИГ после аль-Багдади
США знают, кто стал новым лидером ИГ (запрещено в РФ) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Армия и оружие
Россию обвинили в преследовании военных НАТО
Преследование началось после того, как военные использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой.