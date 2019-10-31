Финансы

News.ruNews.ruРубль растёт к доллару и снижается к евро

На открытии торгов 31 октября курс доллара по отношению к рублю немного снизился, а евро — подрос. Как свидетельствуют данные Московской Биржи, курс доллара на 10:25 составил 63,78 рубля, курс евро — 71,21 рубля.
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Вице-премьер Максим Акимов заявил, что строительство платной дороги начнётся в следующем году, запустят её в 2027-м.
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В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

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Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
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Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
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Грета Тунберг попросила помочь ей попасть на новый саммит по климату

На предыдущий саммит по климату Грета Тунберг из Швеции в Нью-Йорк добиралась по Атлантике на яхте.
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Общество

Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий

Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
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Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
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По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
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На Северном флоте отмечают 30-летие первой палубной посадки 01 11 2019 Напомним, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проходит капитальный ремонт с модернизацией.
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Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
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Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы

При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники

Министерство транспорта отменило приказ, давший старт переводу всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
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Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
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Билалова в США отпустили под залог

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
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Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко уйдет в отставку из-за телефонной переписки о сексуальных услугах.
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NASA опубликовало снимок Солнца, похожего на тыкву для Хэллоуина

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Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике

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Трамп: США точно знают, кто стал главой ИГ после аль-Багдади

США знают, кто стал новым лидером ИГ (запрещено в РФ) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.
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Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

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Россию обвинили в преследовании военных НАТО

Преследование началось после того, как военные использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой.
Газета.Ru 13:52
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