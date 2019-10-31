На открытии торгов 31 октября курс доллара по отношению к рублю немного снизился, а евро — подрос. Как свидетельствуют данные Московской Биржи, курс доллара на 10:25 составил 63,78 рубля, курс евро — 71,21 рубля.

Рубль растёт к доллару и снижается к евро

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