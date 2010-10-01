Экономика

RT на русскомRT на русскомРубль растёт к доллару в начале торгов

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На открытии торгов в понедельник, 27 июля, рубль растёт к доллару и снижается к евро.
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Курс евро превысил ₽84 впервые с 22 апреля

РБК08:34

Рубль растёт к доллару в начале торгов

RT на русском03:02
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