На открытии торгов в понедельник, 27 июля, рубль растёт к доллару и снижается к евро.

Рубль растёт к доллару в начале торгов

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