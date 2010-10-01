Экономика
RT на русскомРубль растёт к доллару в начале торгов
На открытии торгов в понедельник, 27 июля, рубль растёт к доллару и снижается к евро.
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Космос
SpaceX совершит новую попытку запуска на орбиту спутников Starlink
ТК Звезда 25 июля в 17:04
Наука
Ученые Карелии предложили раннюю диагностику рака по волосам
Специалисты пришли к выводу, что при развитии в организме опухоли происходят изменения баланса микроэлементов, который определяется по тому, в каком состоянии находятся волосы.
Evo-rus.com 11:52
Кино
Премьера «Довода» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа
Премьеру одного из самых ожидаемых фильмов года «Довод» (Tenet) режиссера Кристофера Нолана перенесли на 26 августа.
Ридус 15:17
Авто
Mercedes-Benz в России отзывает более 1 тыс. автомобилей
Официальный представитель Mercedes-Benz в России - АО "Мерседес-Бенц Рус" - отзывает 1 019 автомобилей серий S-Класса (тип 222) и S-Класса купе/кабриолет (тип 217).
ТАСС 13:10
Футбол
Агент Гайча: до 29 июля мы сдадим тесты на COVID-19 для поездки в Москву
Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, в интервью Metaratings.ru рассказал, как проходит подготовку к поездке в Россию и подписанию контракта с ЦСКА.
Metaratings 18:49
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv 02:11
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Экономика
В 2020 году рекламные доходы телевещателей могут снизиться на 9,9%
Доходы телевещателей могут снизиться на 9,9%, РБК.
Telesputnik.ru 04:36
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 07:37
Политика
Маргарита Симоньян: «Идущая во всем мире гибридная война шарахает нас так, что мама, не горюй»
Радио Комсомольская правда 13:00
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
Известия 16:32
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Гаджеты
Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Компания Qualcomm представила новое поколение технологии быстрой зарядки под названием Quick Charge 5.
Деловое.ТВ 12:55
Экономика
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС вчера в 17:06
Игры
Представлен Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest
ГЛАС.RU 25 июля в 11:40
Технологии
Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России
Международная платежная система Mastercard объявила о запуске сервиса для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России.
Деловое.ТВ 11:43
Общество
Финляндия продлевает ограничения на пересечение границы с Россией
Как указывается в сообщении, властями Финляндии определено, что «ограничения на границе с определённым государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на сто тысяч человек».
REGNUM 11:52
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
Vprognoze.ru 11:18
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Гаджеты
Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы
Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra вчера в 11:16
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Общество
Россиян призвали не паниковать из-за более заразного типа коронавируса
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что у россиян нет поводов для паники из-за якобый крайне заразного типа коронавируса во Вьетнаме.
Московский Комсомолец 12:16
Общество
Выпускник из Великого Новгорода сдал три экзамена ЕГЭ на 100 баллов
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины ЕГЭ на 100 баллов, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
МИР 24 06:42
Гаджеты
Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей
Неожиданной для всех Apple дополнила свой интернет-магазин новым аксессуаром в виде кабеля Thunderbolt 3 Pro.
The GEEK 15:23
Общество
Петицию о новой выплате на детей подписали 140 тыс. россиян
Петицию о выплате на детей 10 000 рублей в августе подписали более 140 000 человек.
ToDay News Ufa вчера в 16:20
Происшествия
Чиновник в Забайкалье подозревается в трудоустройстве «мёртвых душ»
В Забайкалье обвиняется директор госпредприятия и его бухгалтер в трудоустройстве «мёртвых душ».
Вестник 12:35