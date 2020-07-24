Доллар и евро начали пятничные торги на «Московской бирже» с роста. Так, к 10:05 мск курс доллара со сроком расчетов «завтра» составил 71,51 рубля. В свою очередь, курс европейской валюты установился на отметке в 83,04 рубля – такая динамика наблюдается впервые с 4 мая.

Евро впервые с мая подорожал до 83,04 рубля

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