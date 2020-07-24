Финансы

ПрофильПрофильЕвро впервые с мая подорожал до 83,04 рубля

Доллар и евро начали пятничные торги на «Московской бирже» с роста. Так, к 10:05 мск курс доллара со сроком расчетов «завтра» составил 71,51 рубля. В свою очередь, курс европейской валюты установился на отметке в 83,04 рубля – такая динамика наблюдается впервые с 4 мая.
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Рубль растёт к доллару в начале торгов

RT на русском03:02

Курс рубля на 24 июля 2020: Стоимость евро впервые с 4 мая поднялась выше 83 рублей

Комсомольская правда24 июля в 04:13

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru24 июля в 03:18

Евро поднялся выше 83 рублей впервые с начала мая

Коммерсантъ24 июля в 03:33

Курс евро на открытии торгов Мосбиржи превысил 83 руб. впервые с 4 мая

ТАСС24 июля в 03:27

Евро стал дороже 83 рублей впервые с 4 мая

Интерфакс24 июля в 03:40

Курс евро превысил ₽83 впервые с 4 мая

РБК24 июля в 03:07
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Политика

Эстония начала укреплять границу с Россией

Планируется за три года построить инфраструктуру на отрезке длиной 23,5 километра — в Вырумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до пограничного пункта Лухамаа.
Lenta.ru 10:58
Здоровье

Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека

Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
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Кино

Официально: Netflix анонсировал еще один приквел «Ведьмака»

Netflix официально объявил о начале работ над новым проектом по миру Анджея Сапковского. Речь идёт о шестисерийном мини-сериале.
Российская газета 10:02
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Армия и оружие

Израильская армия и «Хезболла» ведут бой на границе с Ливаном

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные заявили, что на границе с Ливаном произошёл «инцидент», не разъяснив детали.
REGNUM 09:45
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Технологии

Sony может сократить жизненный цикл PS5 до пяти лет

Источники в цепочках поставки утверждают, что жизненный цикл PlayStation 5 может быть короче, чем у предыдущих консолей.
МИТ 11:04
Политика

Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг.
РИА Новости 08:06
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Происшествия

Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован

Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 11:20
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва вчера в 08:52
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
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Армия и оружие

Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили

Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
212
Общество

В интернете появились заводские фото белых панелей Playstation 5

В интернете появились новые снимки панелей Playstation 5. На китайском игровом форуме A9VG были опубликованы новые снимки.
Чемпионат 11:31
Политика

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
83
Общество

На акцию в Хабаровске с участием Шнурова вышли около 700 человек

Rambler News Service 10:41
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Общество

В Москве коммунальщики ликвидируют последствия ливня

Газета.Ru 10:21
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Экономика

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
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Футбол

Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

РИА Новости 09:38
Наука

Бактерии-мутанты в космосе становятся более смертоносными

Бактерии при минимальной гравитации быстро мутируют, их клетки становятся меньше по размеру, зато вырастают количественно.
LentaChel.ru вчера в 09:33
Происшествия

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
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Происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»

Продюсеры приняли решение закрыть кастинг и найти профессионального ведущего. Как раз тогда выбор и пал на 61-летнюю Ларису Гузееву.
Evo-rus.com вчера в 07:46
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Происшествия

Аниматоры в полицейской форме со стрельбой задержали туриста в Сочи

Вести.Ru 11:05
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Экономика

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК 10:53
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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

В Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек.
RT на русском 07:10
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Гаджеты

Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников

Верхняя панель нового гаджета Xiaomi оснащена специальными отсеками, в которых размещаются беспроводные наушники.
Реальное время 09:41
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Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
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Происшествия

Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы

Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
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Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия вчера в 20:23
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
1,2K
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 08:37
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