Финансы
RT на русскомРубль растёт к доллару в начале торгов
На открытии торгов в понедельник, 27 июля, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:50, Ашберн
Армия и оружие
Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео
Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале концерна "Калашников".
Российская газета 09:23
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
Vprognoze.ru 11:18
Футбол
Goal: Артур отказывается играть за «Барселону» в Лиге чемпионов
Полузащитник Артур больше не хочет выступать за «Барселону», утверждает Goal.com.
Бомбардир.ру 16:45
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге
Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 08:41
Экономика
Счётная палата назвала число нарушений при госзакупках в 2019 году
«Счётной палатой по итогам 2019 года выявлено 839 нарушений при осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ на общую сумму 236,6 млрд рублей», — приводит ТАСС текст отчёта.
RT на русском 17:23
Гаджеты
Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей
Неожиданной для всех Apple дополнила свой интернет-магазин новым аксессуаром в виде кабеля Thunderbolt 3 Pro.
The GEEK 15:23
Игры
PlayStation 5 может получить сменный корпус
News.ru 15:06
Авто
Внедорожник Aurus Komendant протестировали в Астрахани
На дорогах Астрахани был замечен прототип новейшего внедорожника Aurus Komendant.
Моя Москва.онлайн 12:59
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
РБК 07:47
Футбол
Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24.
Газета.Ru 17:05
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
Известия 16:32
Технологии
Garmin частично восстановила доступ к своим сервисам
Мобильный GPS-навигатор Strava, который отслеживает маршруты спортсменов, сообщил, что все тренировки, записанные во время сбоя, начали автоматическую синхронизацию с сервисом, это займет какое-то время, уточнили в компании.
Радиочастотный спектр 10:59
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
Кино
Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Решение о переносе выхода нового сезона популярного сериала принял телеканал АМС в связи с ситуацией с коронавирусом.
Evo-rus.com 08:24
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Некоторые категории россиян смогут до 31 августа получить на карты небольшие суммы.
Уфимские Заметки 15:29
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Экономика
Компании Европы оказались на грани банкротства из-за денег государства
После прекращения денежной поддержки тысячи компаний окажутся на грани банкротства, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:22
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российская газета 13:05
Здоровье
Петербуржцы смогут получить вакцину от коронавируса уже в августе
Что же касается специальной вакцины для детей, то работа над ней только начинается.
Санкт-Петербургские ведомости 04:06
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
Футбол
Иржи Ярошик возглавил клуб второго чешского дивизиона
Бывший футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик назначен главным тренером «Усти-над-Лабем», сообщается на официальном сайте чешского клуба.
Чемпионат 16:28
Киберспорт
FlyToMoon проиграла Нигме на OGA Dota Pit
Cyber.sports.ru 14:29
Футбол
Милош Дегенек: Если бы я перешел в «Спартак», это было бы здорово
Если бы перешел в «Спартак», это было бы здорово. «Спартак» – большой клуб, российская лига очень сильная.
Советский спорт 17:42
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о сумме трансфера Ловрена
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев опроверг появившуюся в СМИ информацию о сумме трансфера хорватского защитника Деяна Ловрена.
Газета.Ru 14:53