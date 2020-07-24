Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль растёт к доллару в начале торгов

На открытии торгов в понедельник, 27 июля, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Курс евро превысил ₽84 впервые с 22 апреля

РБК08:34

Рубль растёт к доллару в начале торгов

RT на русском03:02

Курс евро побил рекорд на торгах Мосбиржи

URA.Ru24 июля в 03:21

Евро поднялся выше 83 рублей впервые с начала мая

Коммерсантъ24 июля в 03:33

Курс евро на открытии торгов Мосбиржи превысил 83 руб. впервые с 4 мая

ТАСС24 июля в 03:27

Евро стал дороже 83 рублей впервые с 4 мая

Интерфакс24 июля в 03:40

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru24 июля в 03:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:50, Ашберн
Армия и оружие

Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео

Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале концерна "Калашников".
Российская газета 09:23
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Футбол

Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

Vprognoze.ru 11:18
Экономика

Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд

РБК 16:50
5
Футбол

Goal: Артур отказывается играть за «Барселону» в Лиге чемпионов

Полузащитник Артур больше не хочет выступать за «Барселону», утверждает Goal.com.
Бомбардир.ру 16:45
Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге

Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 08:41
47
Экономика

Счётная палата назвала число нарушений при госзакупках в 2019 году

«Счётной палатой по итогам 2019 года выявлено 839 нарушений при осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ на общую сумму 236,6 млрд рублей», — приводит ТАСС текст отчёта.
RT на русском 17:23
Гаджеты

Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей

Неожиданной для всех Apple дополнила свой интернет-магазин новым аксессуаром в виде кабеля Thunderbolt 3 Pro.
The GEEK 15:23
17
Игры

PlayStation 5 может получить сменный корпус

News.ru 15:06
1
Авто

Внедорожник Aurus Komendant протестировали в Астрахани

На дорогах Астрахани был замечен прототип новейшего внедорожника Aurus Komendant.
Моя Москва.онлайн 12:59
48
Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
22
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
РБК 07:47
1,1K
Футбол

Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»

Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24.
Газета.Ru 17:05
Политика

Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
Известия 16:32
27
Технологии

Garmin частично восстановила доступ к своим сервисам

Мобильный GPS-навигатор Strava, который отслеживает маршруты спортсменов, сообщил, что все тренировки, записанные во время сбоя, начали автоматическую синхронизацию с сервисом, это займет какое-то время, уточнили в компании.
Радиочастотный спектр 10:59
8
Политика

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
398
Кино

Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»

Решение о переносе выхода нового сезона популярного сериала принял телеканал АМС в связи с ситуацией с коронавирусом.
Evo-rus.com 08:24
53
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
1,4K
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Некоторые категории россиян смогут до 31 августа получить на карты небольшие суммы.
Уфимские Заметки 15:29
251
Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
826
Экономика

Компании Европы оказались на грани банкротства из-за денег государства

После прекращения денежной поддержки тысячи компаний окажутся на грани банкротства, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:22
1
Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Российская газета 13:05
144
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Газета.Ru 10:03
247
Здоровье

Петербуржцы смогут получить вакцину от коронавируса уже в августе

Что же касается специальной вакцины для детей, то работа над ней только начинается.
Санкт-Петербургские ведомости 04:06
2
Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
136
Футбол

Иржи Ярошик возглавил клуб второго чешского дивизиона

Бывший футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик назначен главным тренером «Усти-над-Лабем», сообщается на официальном сайте чешского клуба.
Чемпионат 16:28
Киберспорт

FlyToMoon проиграла Нигме на OGA Dota Pit

Cyber.sports.ru 14:29
Футбол

Милош Дегенек: Если бы я перешел в «Спартак», это было бы здорово

Если бы перешел в «Спартак», это было бы здорово. «Спартак» – большой клуб, российская лига очень сильная.
Советский спорт 17:42
Футбол

Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о сумме трансфера Ловрена

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев опроверг появившуюся в СМИ информацию о сумме трансфера хорватского защитника Деяна Ловрена.
Газета.Ru 14:53
Футбол

Дзюба второй год подряд назван лучшим игроком чемпионата России

Вести.Ru 11:38
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное