Финансы
RT на русскомРубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 13 копеек — до 66,92 рубля.
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
Инфорос вчера в 08:45
Здоровье
Новые очаги африканской чумы свиней найдены в Амурской области
Московский Комсомолец 04:09
Политика
Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки»
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине.
Известия вчера в 06:45
Футбол
Селезнев стал игроком «Бурсаспора»
Sport24.ru 04:22
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Экономика
Две тысячи камер видеонаблюдения в Петербурге установит «Ростелеком»
ПАО «Ростелеком» стало победителем конкурса на установку двух тысяч камер уличного видеонаблюдения в Санкт-Петербурге.
REGNUM 04:41
Происшествия
В Петербурге эвакуировали школу из-за короткого замыкания
Порядка 350 человек эвакуировали из школы в Санкт-Петербурге из-за короткого замыкания в электропечи в помещении кухни, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 04:00
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet
Коммерсантъ 04:31
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Взгляд.ру 01 сентября в 14:30
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия 01:00
Шоу-бизнес
Анна Седокова вспомнила, что в школе была уродом
Понимаю, что ничего страшного же нет, милая девочка, но, наверное, сказалась бедность, в которой мы жили, отсутствие шмоток, музыкальная школа и народный ансамбль вдобавок.
Bimru.ru 00:42
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Политика
Новый украинский премьер одобрил правление Порошенко
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что в период правления бывшего президента Петра Порошенко страна развивалась в правильном направлении.
Lenta.ru 03:39
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Здоровье
Эксперты дали 7 советов, помогающих при запоре
Эксперты рассказали, что нужно делать при запоре.
Дни24 04:20
Политика
Обговорен срок вывода войск США из Афганистана
Lenta.ru вчера в 10:43
Футбол
Президент «Барселоны» — о трансфере Неймара: «Мы не станем посмешищем»
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу посчитал неприемлемыми запросами, которые предъявлял «ПСЖ» за трансфер нападающего Неймара.
Спорт-Экспресс 04:18
Политика
Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
Международная жизнь вчера в 04:54
Общество
В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно
Российская газета 03:07
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:15
Общество
Мужчина выиграл в лотерею 2,3 млн рублей, не угадав ни одного числа
Житель Магадана выиграл в лотерею суперприз в размере 2,3 млн рублей, не угадав ни одного числа из 12, сообщает MagadanMedia.
РЕН ТВ вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги
В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
Молодого петербуржца нашли застреленным в чужой машине
Криминалисты установили, что молодой мужчина погиб от нескольких выстрелов в голову. На месте преступления нашли шесть гильз калибра 9 мм.
МР7.ру 03:27