Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль растёт к евро на открытии торгов

На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 13 копеек — до 66,92 рубля.
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Курс доллара готовится обновить максимумы

Свободная Пресса12:12

Евро снижается к рублю на открытии торгов

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Курс доллара поднялся выше 67 рублей

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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

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Рубль снижается к доллару и растёт к евро

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Рубль вечером усилил снижение к евро и к доллару вслед за нефтью

ПРАЙМ11:56

Рубль растёт к евро на открытии торгов

RT на русском03:05
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Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
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Оранжевую ветку московского метро остановила сушилка для белья

Вести.Ru 11:25
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Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией

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Происшествия

В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25

В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
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Кино

Диане Шурыгиной предложили сняться в «Брате-3»

В актерский состав вошли также Леня Голубков и Баря Алибасов, пресс-служба фильма заявила о приглашении Дженифер Энистон и Микки Рурка.
ИнфоСМИ 03:50
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Порошенко не явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Порошенко во вторник, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
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Происшествия

Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве

Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Происшествия

В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка

Lenta.ru 10:34
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Футбол

В колонии рассказали о характеристике Мамаева и Кокорина для УДО

Представители Федеральной службы исполнения наказаний дадут положительную характеристику осужденным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.
РИА Новости вчера в 11:42
Происшествия

Один человек погиб в результате обвала грунта в Нальчике

Один человек погиб в Нальчике в результате обвала грунта, сообщили во вторник журналистам в управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).
ТАСС 09:59
Политика

Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Здоровье

Минздрав представит на ВЭФ новые лаборатории для выявления патогенов

Минздрав России представит на Восточном экономическом форуме инновационную разработку - автоматические комплексы для анализа воздуха или жидкости на наличие патогенных биологических агентов еще до момента, когда они смогут вызвать инфекционные заболевания у человека, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
РИА Новости 08:56
Происшествия

В «Шереметьево» столкнулись два самолета

Интерфакс 09:54
Происшествия

Дельфинарий загорелся в Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий в Петроградском районе города, сообщает сайт 78.ru со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 11:41
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

RT на русском вчера в 14:40
Культура

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Американский актер Микки Рурк предстал перед публикой после новой пластической операции.
Культуромания 10:56
Экономика

Украина выплатит долг в $1,1 млрд

«Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплате процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023-м годах, осуществляются сегодня до конца дня», — приводит УНИАН сообщение Минфина Украины.
RT на русском 10:52
Политика

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
ТАСС 11:23
Гаджеты

Samsung создаст очередной смартфон со складным экраном

Корпорация Samsung планирует новый смартфон линейки Fold со складным экраном.
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Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем

Президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговоров, касающихся торговой сделки с Китаем.
Известия 12:03
Футбол

«Ростов» попросили покинуть арену

В управляющей компании стадиона уверяют, что конфликт исчерпан Представители футбольного клуба «Ростов» заявили, что управляющая компания стадиона «Ростов-Арена» намерена расторгнуть договор аренды.
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Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова

Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
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Назван самый распространенный размер груди россиянок

Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
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Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
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Футбол

Экс-игрок «Зенита» Ходжаниязов хочет выступать за сборную Азербайджана

Ходжаниязов являлся игроком «Зенита» в 2012–2015 годах. Он также выступал за петербургское «Динамо», «Балтику», «Урал» и датский «Орхус».
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Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы

"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
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