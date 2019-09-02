На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 13 копеек — до 66,92 рубля.

Рубль растёт к евро на открытии торгов

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